В Башкирии водитель насмерть сбил женщину и скрылся

Накануне, 25 августа, поздно вечером произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован в деревне Новоюзеево Шаранского района.
Неустановленный водитель на «Ладе Нива» сбил 51-летнюю местную жительницу, которая двигалась по краю проезжей части в попутном направлении. Рядом с ней была 29-летняя дочь. Именно она вызвала скорую помощь.
К сожалению, врачам не удалось спасти пострадавшую – пешеход скончалась в карете скорой помощи. Виновник аварии с места происшествия скрылся.
Однако сотрудникам ГИБДД и полиции удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Туймазинского района. Он признался, что совершил ДТП. Расследование дела продолжается.