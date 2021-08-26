В Башкирии водитель насмерть сбил женщину и скрылся

Накануне, 25 августа, поздно вечером произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован в деревне Новоюзеево Шаранского района.

Фото №1 - В Башкирии водитель насмерть сбил женщину и скрылся

Неустановленный водитель на «Ладе Нива» сбил 51-летнюю местную жительницу, которая двигалась по краю проезжей части в попутном направлении. Рядом с ней была 29-летняя дочь. Именно она вызвала скорую помощь.

К сожалению, врачам не удалось спасти пострадавшую – пешеход скончалась в карете скорой помощи. Виновник аварии с места происшествия скрылся.

Однако сотрудникам ГИБДД и полиции удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Туймазинского района. Он признался, что совершил ДТП. Расследование дела продолжается.

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