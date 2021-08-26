В Башкирии продолжают действовать 12 природных пожаров

МЧС по Башкирии опубликовало новые данные о лесных пожарах в республике. Так, по состоянию на 08:00 26 августа, в регионе продолжают действовать 12 очагов природных пожаров.

За последние сутки новых очагов возгорания не возникло. В общей сложности пожары тушат 163 единицы техники и 866 человек.