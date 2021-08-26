В Уфе открылся первый в стране производственно-учебный центр госкорпорации «Ростех»

Первый производственно-учебный центр госкорпорации «Ростех» открыли в Уфе. Здесь будут ежегодно обучать порядка двух тысяч сотрудников, которые освоят сразу несколько смежных профессий в рамках одной специальности и получат приоритет при трудоустройстве на заводы компании. Общий объем инвестиций – более 2,4 млрд рублей. Опыт планируют расширить в крупных городах России.
Первый производственно-учебный центр госкорпорации «Ростех» оснащен по самым современным стандартам. Кроме аудиторий и лабораторий – производственные участки. Здесь установлены более 223 единиц оборудования, которое используется в реальном цикле производства авиационных двигателей. В том числе 150 крупногабаритных станков и 45 станков с числовым программным управлением.
Особенность учебных курсов в том, что они строятся по дуальной системе: теория займет около 30% времени, 70% – практика. По окончании курса обучения будут выдаваться дипломы, удостоверения и свидетельства о получении профессии. Строительство центра началось около года назад. Сейчас здание площадью 14,5 тысяч кв. м. полностью готово и оснащено всеми ресурсами для подготовки высококвалифицированных кадров. И уже 1 сентября 2021 года центр примет первых учащихся.
Уфа стала первым городом, где госкорпорация «Ростех» открыла такой производственно-учебный центр. Предполагается, что в дальнейшем они появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.