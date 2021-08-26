В Уфе открылся первый в стране производственно-учебный центр госкорпорации «Ростех»

Мы работаем в том числе с использованием немецких технологий обучения, они построены на базовых принципах того, что обучающийся должен в обязательном порядке освоить реперные точки, на которых будет строиться его будущая карьера. И одной из реперных точек как раз является материаловедение. Изучать его по книжкам, может быть, и интересно, но не всегда продуктивно. Когда наш обучающийся своими руками выполняет работы по исследованию структуры в микроскопе, свойств пластичности, прочности на испытательном оборудовании, у него эти знания будут закрепляться гораздо эффективнее.

Андрей Быбин, заместитель директора производственно-учебного центра госкорпорации «Ростех»