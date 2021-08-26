В Уфе открылся первый в стране производственно-учебный центр госкорпорации «Ростех»

Первый производственно-учебный центр госкорпорации «Ростех» открыли в Уфе. Здесь будут ежегодно обучать порядка двух тысяч сотрудников, которые освоят сразу несколько смежных профессий в рамках одной специальности и получат приоритет при трудоустройстве на заводы компании. Общий объем инвестиций – более 2,4 млрд рублей. Опыт планируют расширить в крупных городах России.

Первый производственно-учебный центр госкорпорации «Ростех» оснащен по самым современным стандартам. Кроме аудиторий и лабораторий – производственные участки. Здесь установлены более 223 единиц оборудования, которое используется в реальном цикле производства авиационных двигателей. В том числе 150 крупногабаритных станков и 45 станков с числовым программным управлением.

Мы работаем в том числе с использованием немецких технологий обучения, они построены на базовых принципах того, что обучающийся должен в обязательном порядке освоить реперные точки, на которых будет строиться его будущая карьера. И одной из реперных точек как раз является материаловедение. Изучать его по книжкам, может быть, и интересно, но не всегда продуктивно. Когда наш обучающийся своими руками выполняет работы по исследованию структуры в микроскопе, свойств пластичности, прочности на испытательном оборудовании, у него эти знания будут закрепляться гораздо эффективнее.

Андрей Быбин, заместитель директора производственно-учебного центра госкорпорации «Ростех»

Особенность учебных курсов в том, что они строятся по дуальной системе: теория займет около 30% времени, 70% – практика. По окончании курса обучения будут выдаваться дипломы, удостоверения и свидетельства о получении профессии. Строительство центра началось около года назад. Сейчас здание площадью 14,5 тысяч кв. м. полностью готово и оснащено всеми ресурсами для подготовки высококвалифицированных кадров. И уже 1 сентября 2021 года центр примет первых учащихся.

Фото №1 - В Уфе открылся первый в стране производственно-учебный центр госкорпорации «Ростех»

Этим направлением «Ростех» занимается последние 2-2,5 года достаточно активно. Мы объездили много учебных заведений за рубежом, посмотрели, каким образом готовятся профессиональные рабочие. «Ростех» запустил систему «Крылья России» – это трехуровневая система подготовки. 

Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех»

Самое тяжелое для практико-ориентированного подхода – не закончить все здесь. То, как молодые специалисты попадут в цеха, то, как мастера и опытные рабочие их примут, то, как они будут мотивированы на повышение качества работы молодого специалиста – это серьезная работа всего предприятия и его кадровых служб. Это эксперимент, очень хотелось бы понять его качество.

Олег Бочаров, заместитель министра промышленности и торговли России

Это неоценимый вклад в развитие Башкортостана, его учебно-экономическую базу. И, конечно, УМПО получит постоянных специалистов, уже подготовленных к работе.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Уфа стала первым городом, где госкорпорация «Ростех» открыла такой производственно-учебный центр. Предполагается, что в дальнейшем они появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

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