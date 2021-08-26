В Уфе экстренно приземлился самолёт Екатеринбург-Самара

Накануне, 25 августа, в аэропорту Уфы произошла экстренная посадка пассажирского лайнера. Самолёт следовал рейсом Екатеринбург-Самара. Приземлился лайнер на запасном аэродроме.

Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры сообщает, что самолёт авиакомпании UTair сел в Уфе в 18:40. Пилот запросил экстренную посадку в башкирском аэропорту из-за технической неисправности на борту.