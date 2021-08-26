В Стерлитамакском районе завершается сбор зерновых

Свыше 1,7 миллиона тонн зерна собрали в республике. В Стерлитамакском районе завершается сбор зерновых. Как удалось сохранить урожай при засухе и какие новые технологии используются в ходе уборочной кампании?

120 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур собрали аграрии с полей Стерлитамакского района. Показатели урожайности составляют почти 20 центнеров с гектара. Ведется в сельхозпредприятиях и кормозаготовка.

Конечно, мы рассчитывали на большее, ну вот в связи с такими погодными условиями имеем то, что имеем. Наша цель – думать о будущем, на следующий год. Виктор Бульц, главный агроном Стерлитамакского района

Завершили уборку аграрии ещё не всех зерновых. Осталось собрать гречиху, кукурузу и подсолнечник.

Только один трактор собирает зерновые с площади 20-30 га. В одном из сельхозхозяйств Стерлитамакского района большое значение уделяют технической оснащенности предприятия. Это один из ключевых факторов успеха в уборочной и посевной кампаниях, считают аграрии. Так, месяц назад здесь построили зерносушильный комплекс. С помощью нового оборудования на обработку культур будет уходить меньше времени: до 80 тонн культур в час.

В условиях засухи аграрии используют современные методики. Так, например, в Стерлитамаксом районе применяется влагосберегающая технология «наутил». Благодаря этой технике предотвращается эрозия земли, а культуры сеют без обработки почвы.

Сельхозпредприятие получило лицензию на семеноводство. На каждом этапе работы – какая-то инновация. В совхозе выращивают новый сорт яровой пшеницы «Нерда».

Закладываем семенной материал. Потом пропустим, у нас будут семена. И на продажу будет, и для себя. Семена хорошие, крупные. Наиль Гайнуллин, главный агроном предприятия

Аномальная жара в регионе плохо повлияла на показатели аграрного сектора республики. Засуха уничтожила 332 тысячи гектаров посевов, больше 600 тысяч гектаров пострадали.

Мы все-таки вышли с урожаем. Достойный урожай у нас, 20 центнеров, мы довольны. Ришат Ахтямов, главный агроном предприятия