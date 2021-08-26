В Уфе 5-летняя девочка пострадала в аварии

В Уфе 25 августа произошла серьёзная авария, в которой пострадал маленький ребёнок. Подробности случившегося сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Инцидент произошёл на автодороге Уфа-Оренбург. Около восьми часов вечера 43-летняя уфимка за рулём «Киа Рио» направлялась в сторону торгового центра «МЕГА». В один момент она допустила столкновение с попутной «Хёндай Крета».