В Уфе 5-летняя девочка пострадала в аварии

В Уфе 25 августа произошла серьёзная авария, в которой пострадал маленький ребёнок. Подробности случившегося сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Фото №1 - В Уфе 5-летняя девочка пострадала в аварии

Инцидент произошёл на автодороге Уфа-Оренбург. Около восьми часов вечера 43-летняя уфимка за рулём «Киа Рио» направлялась в сторону торгового центра «МЕГА». В один момент она допустила столкновение с попутной «Хёндай Крета».

В аварии пострадала 5-летняя пассажирка «Киа Рио». Ей потребовалась госпитализация. После оказания медицинской помощи девочку отпустили. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: ГИБДД Уфы. 

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