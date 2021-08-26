Жители Уфы нашли на берегу реки мешок с щенятами

Жители Уфы наткнулись на жуткую находку. На берегу Уфимки лежал мешок с новорожденными щенятами.

Очевидцы проводили вечер на берегу реки. В один момент они услышали громкий писк. После небольших поисков уфимцы наткнулись на источник шума – голубой плотный пакет с маленькими щенятами. Видимо, кто-то пытался избавиться от ненужного потомства, но пакет прибило к берегу.