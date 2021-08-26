В Уфе 4-летний малыш ходил по карнизу на 9 этаже

Сегодня, 26 августа, рано утром в службу спасения обратился взволнованный уфимец. Мужчина сообщил, что на карнизе на 9 этаже стоит ребёнок.

Сотрудники Управления гражданской защиты оперативно прибыли по указанному адресу. Действительно, за пределами лоджии на карнизе 9-го этажа бродил 4-летний ребёнок. Один из спасателей забрался на крышу, а другой разговаривал с ребёнком снизу.

К счастью, малыш сам вернулся в квартиру и даже закрыл окошко. Оказалось, дома ребёнок был не один, а с бабушкой и двумя братьями, старшему из которых всего 10 лет. Видимо, пенсионерка отвлеклась на готовку, а братья играли вдвоем, поэтому малыш был предоставлен сам себе.

Трагедии удалось избежать благодаря оперативному реагированию экстренных служб и неравнодушным уфимцам, которые сообщили о произошедшем спасателям и раскрыли под ребёнком одеяло для подстраховки.