Наблюдать за WorldSkills Russia в Уфе можно в прямом эфире

Накануне, 25 августа, в Уфе стартовал национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Фото №1 - Наблюдать за WorldSkills Russia в Уфе можно в прямом эфире

Финал открылся торжественным концертом. Участников соревнований поприветствовали глава республики Радий Хабиров, президент России Владимир Путин и заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова.

Конкурсные соревнования чемпионата стартовали сразу на нескольких площадках. Любой желающий может в прямом эфире следить за ходом чемпионата на официальном YouTube-канале и в социальных сетях WorldSkills Russia в Фейсбуке и во ВКонтакте.

Деловая программа доступна на сайте.

Церемонию закрытия 29 августа в прямом эфире будет транслировать телеканал БСТ.

Фото: rda.worldskills.ru

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