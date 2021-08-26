Наблюдать за WorldSkills Russia в Уфе можно в прямом эфире

Накануне, 25 августа, в Уфе стартовал национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Финал открылся торжественным концертом. Участников соревнований поприветствовали глава республики Радий Хабиров, президент России Владимир Путин и заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова.
Конкурсные соревнования чемпионата стартовали сразу на нескольких площадках. Любой желающий может в прямом эфире следить за ходом чемпионата на официальном YouTube-канале и в социальных сетях WorldSkills Russia в Фейсбуке и во ВКонтакте.
Деловая программа доступна на сайте.
Церемонию закрытия 29 августа в прямом эфире будет транслировать телеканал БСТ.
Фото: rda.worldskills.ru