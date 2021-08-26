Радий Хабиров о Нацфинале WorldSkills: Даём хороший толчок для молодежи

25 августа в Уфе стартовал национальный национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). До 29 августа молодые таланты проявят мастерство на различных площадках и покажут свои способности.
26 августа «Парк молодых профессионалов» посетил Радий Хабиров. Глава региона отметил, что финал нацчемпионата можно сравнить с праздником труда. А участникам соревнований открываются многие двери в любимой профессии.
На площадке группы компаний «Геоскан» руководитель региона оценил возможности выпуска беспилотных вертолетов и аэротакси. Предприятие «Геоскан-Уфа» запустило свое производство в 2021 году и станет частью авиационного кластера республики. Детали проекта планируют обсудить сегодня на очередном «Инвестчасе». По словам генерального директора группы компаний «Геоскан» Алексея Семенова, сотрудничество с республикой позволит повысить как компетенции самого предприятия, так и компетенции региона в производстве подобной техники.
В перспективе компания станет резидентом новой особой экономической зоны технико-внедренческого типа, создание которой Глава Башкортостана анонсировал в Послании Государственному Собранию – Курултаю республики 28 января.
Радий Хабиров также осмотрел стенд УГАТУ с новыми разработками в области авиастроения и побеседовал с экспертами компетенции «Эксплуатация сельхозмашин».
В отдельном павильоне расположены компетенции «Эстетическая косметология», «Стоматология», «Парикмахерское искусство», где Радий Хабиров поговорил с главными экспертами этих направлений.
Главный эксперт компетенции «Пчеловодство» Татьяна Фадеева рассказала, что в рамках подготовки к Нацфиналу был проведен отбор участников в шести регионах России. На площадке работают представители сборных Башкортостана, Татарстана, Дагестана, Красноярского края и Оренбургской области. Умение участников оценивается по нескольким показателям: сборка гнезда на зиму, пополнение кормовых запасов, определение фальсификации, ботанического происхождения меда, болезней пчел и других. Радий Хабиров пожелал молодым пчеловодам успешно пройти все задания. Среди участников и учащийся Мишкинского агропромышленного колледжа Вадим Муртазин, с которым Глава республики познакомился во время своей рабочей поездки в Мишкинский район и пожелал ему тогда победы в финале чемпионата «Молодые профессионалы».
В отдельном павильоне собраны компетенции, связанные со строительством. Первый раз в чемпионате представлено направление «Организация строительного производства». Главный эксперт компетенции Елена Панарина в разговоре с руководителем республики отметила, что свое умение на их площадке демонстрируют будущие прорабы. Они должны обладать навыками работы в компьютерных программах, выявлять дефекты, составлять сметы строительных работ, работать с заказчиком от начала до завершения возведения объекта. Главу республики заинтересовали также направления, связанные с производством мебели и столярным делом.
Актуальной для экономики республики в плане кадрового потенциала для авиационной промышленности является компетенция «Обслуживание авиационной техники».
«Члены региональных сборных должны показать свое умение в предполетной подготовке, поиске дефектов на композитных материалах, поиске неисправностей в электрооборудовании», — рассказала главный эксперт компетенции Елена Щекочихина.
Радий Хабиров также осмотрел интерактивные площадки профориентационной активности try-a-skill («попробуй себя в профессии»). Здесь все желающие смогут попробовать управлять роботом или мини-экскаватором, научиться пилотированию спутника Земли и оказанию первой медицинской помощи, выполнить сварочные работы на виртуальном аппарате, собрать электросхему и распечатать её в 3D-формате. В зонах try-a-skill работают четыре профильных маршрута: «Креативные профессии и образование», «Производство, инженерия и цифровые технологии», «Сфера услуг», «Строительные технологии». Здесь же можно задать любые вопросы экспертам по интересующей специальности.
Руководитель региона осмотрел шатры, где питаются участники и волонтеры Нацфинала. Для них организовано горячее питание, на выбор предоставляются блюда из рыбы или мяса, разнообразная выпечка, фрукты, напитки, чай и кофе.
На стенде «Башкирской содовой компании» Глава Башкортостана посмотрел презентацию об истории создания и сегодняшней деятельности предприятия. Ему представили небольшой видеофильм о создании технопарков БСК, инфраструктурой которых смогут воспользоваться представители малого и среднего бизнеса Башкирии.
Главными направлениями в работе будут производство ПЭТ-тары, фасовка пищевой соды, переработка попутных продуктов и многое другое. Радий Хабиров также оценил возможности новой линии по производству одноразовых стаканчиков.
«Самые лучшие впечатления после посещения площадок парка. Здесь ощущается праздник труда, праздника профессий. К нам приехали 76 команд. Мне важно было понять, как они себя чувствуют, нам важно было создать им хорошие условия. Кого бы мы ни спросили, все очень довольны условиями. Ребятам хочется пожелать успехов. Радует количество специальностей, все начиналось с 26, а сегодня участники соревнуются по 106 компетенциям. Появляются специальности будущего, связанные с IT-технологиями. Чемпионат идет в ногу со временем», — поделился своими впечатлениями после осмотра парка Радий Хабиров.
По его словам, проведение чемпионата решает две задачи: повышение престижа рабочих профессий и профессионального образования и возможность для самореализации.
«Мы даем хороший толчок для молодежи в выборе профессий. Нам нужны квалифицированные трудовые ресурсы», — отметил Глава региона.
Генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов дал высокую оценку уровню подготовки республики к Нацфиналу.
«Видно, что здесь с душой отнеслись к подготовке мероприятия. Республика приложила много усилий. Все очень довольны. Уровень подготовки высочайший. Все регионы хотят победы, в том числе и Башкортостан. Думаю, что победят достойные», — сказал Роберт Уразов.
Фото: ИА Башинформ.