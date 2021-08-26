Радий Хабиров о Нацфинале WorldSkills: Даём хороший толчок для молодежи

«Самые лучшие впечатления после посещения площадок парка. Здесь ощущается праздник труда, праздника профессий. К нам приехали 76 команд. Мне важно было понять, как они себя чувствуют, нам важно было создать им хорошие условия. Кого бы мы ни спросили, все очень довольны условиями. Ребятам хочется пожелать успехов. Радует количество специальностей, все начиналось с 26, а сегодня участники соревнуются по 106 компетенциям. Появляются специальности будущего, связанные с IT-технологиями. Чемпионат идет в ногу со временем», — поделился своими впечатлениями после осмотра парка Радий Хабиров.