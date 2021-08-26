Уфа может стать постоянной площадкой для Нацфиналов WorldSkills

Площадку проведения финала WorldSkills надо где-то якорить. Я как рассуждаю. В Москве, понятно, свое есть. Питер – это Санкт-Петербургский экономический форум. В Екатеринбурге это "Иннопром", крупнейшее мероприятие. У наших добрых соседей, братской республики Татарстан – KazanSummit, и много другого. Только у Башкортостана ничего нет. Поэтому, я думаю, если вы примете такое решение, то мы согласимся, конечно. Все ресурсы и мощности у нас для этого есть.

Радий Хабиров, глава Башкирии