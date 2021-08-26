Уфа может стать постоянной площадкой для Нацфиналов WorldSkills

26 августа глава Башкирии принял участие в пленарном заседании деловой программы финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

На заседании Радий Хабиров выступил с интересной инициативой. Глава региона предложил сделать Уфу постоянной площадкой для проведения национальных финалов WorldSkills Russia.

Площадку проведения финала WorldSkills надо где-то якорить. Я как рассуждаю. В Москве, понятно, свое есть. Питер – это Санкт-Петербургский экономический форум. В Екатеринбурге это "Иннопром", крупнейшее мероприятие. У наших добрых соседей, братской республики Татарстан – KazanSummit, и много другого. Только у Башкортостана ничего нет. Поэтому, я думаю, если вы примете такое решение, то мы согласимся, конечно. Все ресурсы и мощности у нас для этого есть.

Радий Хабиров, глава Башкирии 
Фото №1 - Уфа может стать постоянной площадкой для Нацфиналов WorldSkills

При этом генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства Робер Уразов позитивно отнёсся к этой идее, однако отметил, что она требует размышлений.

Сам чемпионат – сложное явление, это по сути как построить 100 заводов за короткое время. Мы обсудим его с коллегами из Башкортостана и федерального центра. Предложение важное и интересное.

Роберт Уразов

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» в рамках пленарного заседания прошло обсуждение вопроса эффективного влияния проведения чемпионата на реализацию нацпроектов и промышленную политику в России.

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