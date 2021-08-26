Уфа может стать постоянной площадкой для Нацфиналов WorldSkills

26 августа глава Башкирии принял участие в пленарном заседании деловой программы финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
На заседании Радий Хабиров выступил с интересной инициативой. Глава региона предложил сделать Уфу постоянной площадкой для проведения национальных финалов WorldSkills Russia.
При этом генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства Робер Уразов позитивно отнёсся к этой идее, однако отметил, что она требует размышлений.
В уфимском Конгресс-холле «Торатау» в рамках пленарного заседания прошло обсуждение вопроса эффективного влияния проведения чемпионата на реализацию нацпроектов и промышленную политику в России.