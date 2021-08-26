В Башкирии оштрафовали чиновницу из минздрава за отказ принять больного ребёнка

Прокуратура Башкирии сообщила, что сотрудница министерства здравоохранения предстала перед судом.

Фото №1 - В Башкирии оштрафовали чиновницу из минздрава за отказ принять больного ребёнка

Ещё в мае 2021 года в министерство обратился отец ребёнка с тяжёлым хроническим заболеванием. Родитель пожаловался на неисполнение решения суда об обеспечении ребёнка льготными лекарственными средствами.

Жалобу отца чиновница не рассмотрела вовремя, чем нарушила порядок рассмотрения обращений граждан. Было возбуждено административное дело. Мировой судья оштрафовал сотрудницу министерства на 5 тысяч рублей.

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