В Башкирии районный чиновник сбил 10-летнюю девочку

Пресс-служба ГИБДД Башкирии сообщает о серьезной аварии с участием несовершеннолетнего ребёнка.
14 августа в селе Мишкино Мишкинского района местный чиновник на «Тойота Каролла» наехал на 10-летнюю девочку. Инцидент произошёл около одиннадцати часов утра на пересечении улиц Красноармейская и Яныша Ялкайна.
Ребёнку потребовалась госпитализация. Медицинское освидетельствование показало, что водитель управлял транспортом трезвым.
По некоторой информации от СМИ, за рулём автомобиля находился 36-летний заместитель главы Мишкинского района.
Фото: ГИБДД РБ.