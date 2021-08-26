В Башкирии районный чиновник сбил 10-летнюю девочку

Пресс-служба ГИБДД Башкирии сообщает о серьезной аварии с участием несовершеннолетнего ребёнка.

Фото №1 - В Башкирии районный чиновник сбил 10-летнюю девочку

14 августа в селе Мишкино Мишкинского района местный чиновник на «Тойота Каролла» наехал на 10-летнюю девочку. Инцидент произошёл около одиннадцати часов утра на пересечении улиц Красноармейская и Яныша Ялкайна.

Ребёнку потребовалась госпитализация. Медицинское освидетельствование показало, что водитель управлял транспортом трезвым.

По некоторой информации от СМИ, за рулём автомобиля находился 36-летний заместитель главы Мишкинского района.

Фото: ГИБДД РБ. 

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