В Уфе прекратили уголовное дело, потому что обвиняемый занялся благотворительностью

Прокуратура Уфы добилась повторного расследования уголовного дела по факту хранения наркотиков. Дёмский районный суд ранее прекратил дело, потому что обвиняемый занялся благотворительностью.
В ноябре 2020 года 37-летний уфимец выехал на окраину города в лес, где приобрел пакетик с запрещенным веществом. Мужчина был задержан полицейскими. Дело дошло до суда, который принял необычное решение: уголовное дело было прекращено, так как обвиняемый отправил в благотворительный фонд 5 тысяч рублей.
Такое решение, однако, не понравилось государственному обвинителю, который посчитал, что «участие злоумышленника в благотворительной деятельности не умаляет общественной опасности совершенного преступления». Апелляция была направлена в Верховный суд — гособвинитель добился пересмотра дела.