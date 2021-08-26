В Уфе прекратили уголовное дело, потому что обвиняемый занялся благотворительностью

В ноябре 2020 года 37-летний уфимец выехал на окраину города в лес, где приобрел пакетик с запрещенным веществом. Мужчина был задержан полицейскими. Дело дошло до суда, который принял необычное решение: уголовное дело было прекращено, так как обвиняемый отправил в благотворительный фонд 5 тысяч рублей.