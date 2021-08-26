Проведение WorldSkills в Уфе увеличит число абитуриентов колледжей

С 25 по 29 августа в Уфе пройдёт финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
В рамках пленарного заседания деловой программы масштабного мероприятия глава Башкирии Радий Хабиров выступил с инициативой сделать Уфу постоянной площадкой для проведения Национальных финалов чемпионата.
Профессиональное сообщество педагогов колледжей и техникумов республики позитивно восприняло эту идеи. По их мнению, проведение финалов в Уфе может увеличить число абитуриентов.
Директор Туймазинского индустриального колледжа Олег Гайсин отметил, что для Башкирии ежегодное проведение чемпионата профессионального мастерства среди учащихся колледжей станет важным и повысит авторитет профессии среди молодежи.
«Уверен, что проведение нацфинала в Уфе приведет к кратному увеличению количества поступающих уже в следующем году. А ежегодное проведение профессиональных соревнований послужит толчком для многих ребят к поступлению в колледжи и техникумы. Сейчас во многие вузы наблюдается недобор, а в нашем колледже конкурс больше трех человек на место. Если инициатива главы Башкирии будет поддержана, потребуется планировать работу по улучшению материальной базы техникумов и колледжей, увеличению количества бюджетных мест», — сказал Олег Гайсин.
Фото: worldskills.ru