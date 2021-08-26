Проведение WorldSkills в Уфе увеличит число абитуриентов колледжей

«Уверен, что проведение нацфинала в Уфе приведет к кратному увеличению количества поступающих уже в следующем году. А ежегодное проведение профессиональных соревнований послужит толчком для многих ребят к поступлению в колледжи и техникумы. Сейчас во многие вузы наблюдается недобор, а в нашем колледже конкурс больше трех человек на место. Если инициатива главы Башкирии будет поддержана, потребуется планировать работу по улучшению материальной базы техникумов и колледжей, увеличению количества бюджетных мест», — сказал Олег Гайсин.