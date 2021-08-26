Врач ковид-госпиталя в Уфе: «В реанимации нет ни одного вакцинированного человека»

На базе нашего госпиталя в реанимации нет ни одного вакцинированного человека. Все, кто поступает в реанимацию в тяжелом состоянии, это невакцинированные люди, которые сознательно не пошли на вакцинацию. Вакцинированные могут заболеть коронавирусом, но в легкой форме. Стационарного лечения в таких случаях не бывает.

Елена Кожевникова, врач-инфекционист больницы №8 г. Уфы