Врач ковид-госпиталя в Уфе: «В реанимации нет ни одного вакцинированного человека»

В поликлиниках 8-й больницы Уфы можно привиться от коронавируса всеми отечественными вакцинами. Это «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». Последнюю делают по предварительной записи тем пациентам, которым ее назначают по медицинским показаниям.
Ежедневно вакцинацию здесь проходят в среднем 30-40 человек. Врачи призывают сделать прививку как можно скорее. В противном случае высок риск тяжелой формы заболевания.
Записаться можно на «Госуслугах» либо прийти с документами в поликлиники по адресам: ул.Александра Невского, 31 и ул. 40 лет Октября, 1. Врачи прогнозируют осенью подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. И призывают не тянуть с вакцинацией.