Врач ковид-госпиталя в Уфе: «В реанимации нет ни одного вакцинированного человека»

В поликлиниках 8-й больницы Уфы можно привиться от коронавируса всеми отечественными вакцинами. Это «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». Последнюю делают по предварительной записи тем пациентам, которым ее назначают по медицинским показаниям.

Ежедневно вакцинацию здесь проходят в среднем 30-40 человек. Врачи призывают сделать прививку как можно скорее. В противном случае высок риск тяжелой формы заболевания.

На базе нашего госпиталя в реанимации нет ни одного вакцинированного человека. Все, кто поступает в реанимацию в тяжелом состоянии, это невакцинированные люди, которые сознательно не пошли на вакцинацию. Вакцинированные могут заболеть коронавирусом, но в легкой форме. Стационарного лечения в таких случаях не бывает.

Елена Кожевникова, врач-инфекционист больницы №8 г. Уфы

Записаться можно на «Госуслугах» либо прийти с документами в поликлиники по адресам: ул.Александра Невского, 31 и ул. 40 лет Октября, 1. Врачи прогнозируют осенью подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. И призывают не тянуть с вакцинацией.

Фото №1 - Врач ковид-госпиталя в Уфе: «В реанимации нет ни одного вакцинированного человека»

У меня все переболели – дочь, зять, внучка. Я не хочу болеть.

Надежда Баширина, жительница г. Уфы
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