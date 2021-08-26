В Башкирии задержали лже-электрика, который обманывал пенсионеров

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина изготовил удостоверение работника организации электрических сетей. Он приходил в квартиры к пенсионерам, сообщал, что их проводка находится в аварийном состоянии и уговаривал установить прибор за 7999 рублей, которые на самом деле стоили 790 рублей.