В Башкирии задержали лже-электрика, который обманывал пенсионеров

В Учалинском районе задержали местного жителя, который обманывал пенсионеров.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина изготовил удостоверение работника организации электрических сетей. Он приходил в квартиры к пенсионерам, сообщал, что их проводка находится в аварийном состоянии и уговаривал установить прибор за 7999 рублей, которые на самом деле стоили 790 рублей.
Мошеннику удалось обмануть трёх уфимцев. Причиненный ущерб составил 40 тысяч рублей. Свою вину мужчина признал. Уголовное дело направлено в суд.