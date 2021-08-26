Уроженка Башкирии выиграла «бронзу» Паралимпиады в Токио

21-летняя Аделина Разетдинова, уроженка Туймазов и студентка Башкирского государственного педагогического университета, взяла «бронзу» на Паралимпиаде-2020 в Токио.
Первое место заняла пловчиха из Ирландии Эллен Кин, а второе – спортсменка из Новой Зеландии Софи Паскоу. Аделина стала третьей на дистанции 100 метров брасом в категории SB8 (для лиц с нарушением ОДА).
Медаль Аделины стала 16-ой для российской паралимпийской сборной.
Справка: Аделина Разетдинова — студентка Башкирского государственного педагогического университета им. М.Акмуллы. Поступила туда на специальность психолог и медиатор после окончания в 2020 году колледжа БГПУ им. Акмуллы, где получила образование учителя физкультуры.