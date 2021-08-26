Уроженка Башкирии выиграла «бронзу» Паралимпиады в Токио

Справка: Аделина Разетдинова — студентка Башкирского государственного педагогического университета им. М.Акмуллы. Поступила туда на специальность психолог и медиатор после окончания в 2020 году колледжа БГПУ им. Акмуллы, где получила образование учителя физкультуры.