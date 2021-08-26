Города Башкирии стали участниками проекта по формированию комфортной среды

И это отлично! Ведь жители Белебея, Янаула, Ишимбая, Туймазов, Салавата, Николо-Березовки и других населенных пунктов (всего 22 наших муниципалитета) благодаря победе в этом конкурсе в прежние годы сполна ощутили, как могут преображаться исторические центры наших городов, какие там могут появляться зоны отдыха и современные спортивные площадки. Вдвойне приятно, что Белебей и Бирск победили уже второй раз, и мы совершенно точно знаем, что нам делать дальше. Также приятно, что самый большой объем грантов среди субъектов нашей страны – порядка 440 млн рублей – благодаря этой победе придет именно в Башкортостан.

Радий Хабиров, глава Башкирии