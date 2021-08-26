Города Башкирии стали участниками проекта по формированию комфортной среды

Шесть городов Башкирии стали победителями в федеральном конкурсе по формированию комфортной городской среды.

Фото №1 - Города Башкирии стали участниками проекта по формированию комфортной среды

В частности, победителями стали Белебей с проектом «Квартал Тюремного замка», Туймазы с проектом «Стержень города: проспект Ленина», Кумертау с проектом «Шкала времени: система общественных пространств», Бирск с проектом «Улица Мастеров — благоустройство центральной улицы города», ЗАТО Межгорье с проектом «Раскрывая горизонты», Стерлитамак с проектом «Соляная пристань. Благоустройство набережной реки Ашкадар».

И это отлично! Ведь жители Белебея, Янаула, Ишимбая, Туймазов, Салавата, Николо-Березовки и других населенных пунктов (всего 22 наших муниципалитета) благодаря победе в этом конкурсе в прежние годы сполна ощутили, как могут преображаться исторические центры наших городов, какие там могут появляться зоны отдыха и современные спортивные площадки. Вдвойне приятно, что Белебей и Бирск победили уже второй раз, и мы совершенно точно знаем, что нам делать дальше. Также приятно, что самый большой объем грантов среди субъектов нашей страны – порядка 440 млн рублей – благодаря этой победе придет именно в Башкортостан.

Радий Хабиров, глава Башкирии 

Фото: irgrb.ru

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