Города Башкирии стали участниками проекта по формированию комфортной среды

Шесть городов Башкирии стали победителями в федеральном конкурсе по формированию комфортной городской среды.
В частности, победителями стали Белебей с проектом «Квартал Тюремного замка», Туймазы с проектом «Стержень города: проспект Ленина», Кумертау с проектом «Шкала времени: система общественных пространств», Бирск с проектом «Улица Мастеров — благоустройство центральной улицы города», ЗАТО Межгорье с проектом «Раскрывая горизонты», Стерлитамак с проектом «Соляная пристань. Благоустройство набережной реки Ашкадар».
Фото: irgrb.ru