«Настрой боевой!»: участники чемпионата WorldSkills в Уфе поделились впечатлениями

В эти дни столица Башкирии принимает масштабный финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Накануне состоялась красочная церемония открытия мероприятия, а сегодня участники поделились своими впечатлениями от соревнований.
На площадках чемпионата развернулась борьба за победу в 105 компетенциях. Одна из участниц – Александра Бутакова, лидер команды Архангельской области – демонстрирует свое мастерство в номинации «Медицинский и социальный уход». Как рассказала участница, в первом задании был смоделирован приступ эпилепсии.
Представительница Крыма Полина Воронина выступает в категории «Администрирование отелей». Девушка – единственная, кто демонстрирует свое профмастерство в данной компетенции из своего региона. Кроме крымчанки, в этой категории выступают еще 8 человек со всей страны.
Конкурсанты не знают сразу после выполнения задания, сколько баллов они заработали. Эту информацию они получат только в последний день чемпионата.
Липецкую область в компетенции «Экспедирование грузов» представляет Михаил Фарафонов.
Есть и приятные внеконкурсные события. Виктория Мальцева разливала всем уфимский лимонад. Девушка отметила, что отбоя от желающих утолить жажду не было – использовано более тысячи стаканов.
Фото: ИА "Башинформ"