«Настрой боевой!»: участники чемпионата WorldSkills в Уфе поделились впечатлениями

В эти дни столица Башкирии принимает масштабный финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Накануне состоялась красочная церемония открытия мероприятия, а сегодня участники поделились своими впечатлениями от соревнований. 

Фото №1 - «Настрой боевой!»: участники чемпионата WorldSkills в Уфе поделились впечатлениями

На площадках чемпионата развернулась борьба за победу в 105 компетенциях. Одна из участниц – Александра Бутакова, лидер команды Архангельской области – демонстрирует свое мастерство в номинации «Медицинский и социальный уход». Как рассказала участница, в первом задании был смоделирован приступ эпилепсии.

Ему «оказывали» неотложную помощь. Первый «блин» вышел не комом. Теперь вот ждем, что будет завтра и послезавтра. Настрой боевой!

Александра Бутакова

Представительница Крыма Полина Воронина выступает в категории «Администрирование отелей». Девушка – единственная, кто демонстрирует свое профмастерство в данной компетенции из своего региона. Кроме крымчанки, в этой категории выступают еще 8 человек со всей страны.

Фото №2 - «Настрой боевой!»: участники чемпионата WorldSkills в Уфе поделились впечатлениями

Пока были два модуля – устный и письменный. Это общение с гостями – как на русском, так и на английском языке. Сюда входит обработка корреспонденции, заявок, заселение, бронирование и даже работа с жалобами.

Полина Воронина

Конкурсанты не знают сразу после выполнения задания, сколько баллов они заработали. Эту информацию они получат только в последний день чемпионата.

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Сохраняется интрига, и это подстегивает, не дает расслабляться. Мои соперники, они же мои друзья вне состязания, с ними интересно общаться, перенимаем друг у друга опыт. Первый мой день на WorldSkills прошел очень насыщенно. Видимо, такой темп будет до конца чемпионата.

Полина Воронина
Фото №3 - «Настрой боевой!»: участники чемпионата WorldSkills в Уфе поделились впечатлениями

Липецкую область в компетенции «Экспедирование грузов» представляет Михаил Фарафонов.

Сегодня был интерактив. Отрабатывали «жалобу» от клиента. Его нужно было «успокоить» и прийти к какому-то общему «знаменателю», то есть, договориться. Задание второго модуля состояло в том, чтобы сделать презентацию и «продать» свои услуги клиенту. Было тяжело, хотя я к этому был готов. Но были моменты, когда что-то оказалось сложным, непонятным. Иногда приходилось выкручиваться. В целом, все понравилось, «полет» нормальный.

Михаил Фарафонов

Есть и приятные внеконкурсные события. Виктория Мальцева разливала всем уфимский лимонад. Девушка отметила, что отбоя от желающих утолить жажду не было – использовано более тысячи стаканов. 

Фото №4 - «Настрой боевой!»: участники чемпионата WorldSkills в Уфе поделились впечатлениями

Фото: ИА "Башинформ"

Уфимская волна
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