«Настрой боевой!»: участники чемпионата WorldSkills в Уфе поделились впечатлениями

Сегодня был интерактив. Отрабатывали «жалобу» от клиента. Его нужно было «успокоить» и прийти к какому-то общему «знаменателю», то есть, договориться. Задание второго модуля состояло в том, чтобы сделать презентацию и «продать» свои услуги клиенту. Было тяжело, хотя я к этому был готов. Но были моменты, когда что-то оказалось сложным, непонятным. Иногда приходилось выкручиваться. В целом, все понравилось, «полет» нормальный.

Михаил Фарафонов