В Уфе на чемпионате WorldSkills показали, как распознать фальшивый мед

Необычный эксперимент продемонстрировали участники чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Оказывается, каждый желающий может проверить купленный мед на подлинность. 

Фото №1 - В Уфе на чемпионате WorldSkills показали, как распознать фальшивый мед

Суть опыта показала школьница Галия Ширгазина. Она показала зрителя три с виду одинаковые баночки с медом. 

Только в двух из них мед натуральный, в третьей – фальшивка. Берем небольшую пробу, растворяем мед в пробирке с водой. Затем добавляем капельку иода и размешиваем. Ждем минутку – если цвет раствора не поменяется, значит, мед натуральный. Фальсификат окрасится в фиолетовый цвет.

Галия Ширгазина

И действительно, после проведенных манипуляций медовая проба, которую взяли в одной из трех банок, поменяла оттенок. Девочка призналась, что после школы планирует стать переводчиком, однако ее планы еще могут поменяться. 

Напомним, финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) стартовал в Уфе 25 августа и продлится до 29 августа. В мероприятии принимают участие команды из 76 регионов страны, соревнующиеся в 105 компетенциях. Также работают профориентационные площадки, где школьники могут «примерить» на себя ряд профессий, таких как 3D-моделирование, ветеринария, пчеловодство, графический дизайн, кондитерское дело и многие другие.

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