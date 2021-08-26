В Уфе на чемпионате WorldSkills показали, как распознать фальшивый мед

Необычный эксперимент продемонстрировали участники чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Оказывается, каждый желающий может проверить купленный мед на подлинность.
Суть опыта показала школьница Галия Ширгазина. Она показала зрителя три с виду одинаковые баночки с медом.
И действительно, после проведенных манипуляций медовая проба, которую взяли в одной из трех банок, поменяла оттенок. Девочка призналась, что после школы планирует стать переводчиком, однако ее планы еще могут поменяться.
Напомним, финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) стартовал в Уфе 25 августа и продлится до 29 августа. В мероприятии принимают участие команды из 76 регионов страны, соревнующиеся в 105 компетенциях. Также работают профориентационные площадки, где школьники могут «примерить» на себя ряд профессий, таких как 3D-моделирование, ветеринария, пчеловодство, графический дизайн, кондитерское дело и многие другие.