В Уфе на чемпионате WorldSkills показали, как распознать фальшивый мед

Только в двух из них мед натуральный, в третьей – фальшивка. Берем небольшую пробу, растворяем мед в пробирке с водой. Затем добавляем капельку иода и размешиваем. Ждем минутку – если цвет раствора не поменяется, значит, мед натуральный. Фальсификат окрасится в фиолетовый цвет.

Галия Ширгазина