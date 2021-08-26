«Все ресурсы у нас есть»: Радий Хабиров предложил проводить нацфиналы WorldSkills в Уфе

Радий Хабиров предложил закрепить за Уфой право проведения национальных финалов WorldSkills Russia. Руководитель Башкортостана подчеркнул, что проведение подобных чемпионатов имеет важное значение в решении вопроса кадрового дефицита рабочих специальностей. Позиция главы региона: если «заякорить» финал в одном субъекте, то можно будет создать капитальные, а не временные сооружения, которые будут работать на повышение престижа рабочих профессий круглый год.
Праздник труда и праздник профессии – так обозначил глава Башкортостана национальный чемпионат «Молодые профессионалы» после того, как посетил площадки. Радий Хабиров отметил, что для него было важно понять, как чувствуют себя участники 76 команд и в каких условиях они работают. Руководитель республики оценил организацию питания участников и волонтёров – для них готовят горячие блюда из рыбы или мяса. Кроме того, всегда в наличии разнообразная выпечка, фрукты, напитки, чай и кофе.
Уже выступая в пленарной части деловой программы WorldSkills Russia в Конгресс-холле, Радий Хабиров предложил закрепить за Уфой право проведения мероприятия, ведь, по словам руководителя региона, «все ресурсы и мощности для этого есть».
По мнению экспертов, у Башкортостана есть все шансы «заякорить» за собой право проведения национального чемпионата «Молодые профессионалы».
На полях чемпионата Башкортостан и «Башкирская содовая компания» подписали соглашение, которое должно обеспечить рост производительности труда не менее чем на пять процентов ежегодно, а в случае получения расширенной поддержки Федерального центра компетенций – не менее чем на десять процентов. В целом национальный финал WorldSkills Russia – это уникальная платформа для обсуждения экономических, социальных и технологических тенденций, а также выработки решений в области развития профессиональной подготовки кадров в ближайшие 5-10 лет. Участвуют более 1800 конкурсантов и около 2 тысяч экспертов. Состязания проходят в рамках нацпроекта «Образование» среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров до 16 лет.
Чемпионат «Молодые профессионалы» начинался с 26 компетенций, а сегодня их уже 105. Выбор рабочих профессий огромен, и каждый может найти себя, определившись с тем, что ближе. Сделать это может любой желающий. Национальный финал WorldSkills Russia проходит до 29 августа. Вход на площадки свободный, но с одним условием – наличие медицинской маски.