«Все ресурсы у нас есть»: Радий Хабиров предложил проводить нацфиналы WorldSkills в Уфе

Радий Хабиров предложил закрепить за Уфой право проведения национальных финалов WorldSkills Russia. Руководитель Башкортостана подчеркнул, что проведение подобных чемпионатов имеет важное значение в решении вопроса кадрового дефицита рабочих специальностей. Позиция главы региона: если «заякорить» финал в одном субъекте, то можно будет создать капитальные, а не временные сооружения, которые будут работать на повышение престижа рабочих профессий круглый год.

Праздник труда и праздник профессии – так обозначил глава Башкортостана национальный чемпионат «Молодые профессионалы» после того, как посетил площадки. Радий Хабиров отметил, что для него было важно понять, как чувствуют себя участники 76 команд и в каких условиях они работают. Руководитель республики оценил организацию питания участников и волонтёров – для них готовят горячие блюда из рыбы или мяса. Кроме того, всегда в наличии разнообразная выпечка, фрукты, напитки, чай и кофе.

Уже выступая в пленарной части деловой программы WorldSkills Russia в Конгресс-холле, Радий Хабиров предложил закрепить за Уфой право проведения мероприятия, ведь, по словам руководителя региона, «все ресурсы и мощности для этого есть».

Мы хотим, чтобы Башкортостан стал федеральным центром по беспилотной авиации, мы над этим работаем. Вы уже видели, что БСК создает технопарк на этой территории. Я уже не говорю о том, что станки пойдут в наши средние специальные учебные заведения, поэтому мы считаем, что останется еще и материальное наследие от этого мероприятия. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы испытываем потребность в профессиональных рабочих кадрах. И система СПО сейчас на этот вызов, который стоит перед всем образованием нашей страны, должна отвечать на высоком современном уровне. Мы должны готовить тех, кто пригодится потом на предприятии и будет вносить реальный вклад в развитие нашей страны, в развитие ее экономики и народного хозяйства. Александр Бугаев, первый заместитель министра просвещения России

По мнению экспертов, у Башкортостана есть все шансы «заякорить» за собой право проведения национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Конечно, другие регионы будут немного ревниво к этому относиться, но Башкортостан сделал весомую заявку. И слова подкрепляются тем, что мы здесь видим. Тамирлан Алиев, участник национального финала WorldSkills Russia /Республика Дагестан/

Этот даст мощный импульс развитию экономики как РФ, так и Башкортостана. Мы видим, что руководство республики развивает не только высшее образование и науку, но также уделяет особое внимание системе среднего профессионального образования. Азат Янгиров, ректор Института развития образования Республики Башкортостан

На полях чемпионата Башкортостан и «Башкирская содовая компания» подписали соглашение, которое должно обеспечить рост производительности труда не менее чем на пять процентов ежегодно, а в случае получения расширенной поддержки Федерального центра компетенций – не менее чем на десять процентов. В целом национальный финал WorldSkills Russia – это уникальная платформа для обсуждения экономических, социальных и технологических тенденций, а также выработки решений в области развития профессиональной подготовки кадров в ближайшие 5-10 лет. Участвуют более 1800 конкурсантов и около 2 тысяч экспертов. Состязания проходят в рамках нацпроекта «Образование» среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров до 16 лет.

Здесь ребята соревнуются в знании, умении и опыте владения методами геномной инженерии, молекулярной биологии, они проводят микробиологические посевы, работают с методами биоинформатики – это специализированные компьютерные программы по анализу нуклеотидных последовательностей. Анна Герасимчук, старший научный сотрудник Томского государственного университета

За 21 час всего выполняют три модуля. Компетенция – «Архитектурная обработка камня». Каждый модуль оценивается по своим параметрам, шаблон по своим параметрам, буквы – по своим. И самый основной камень – тоже по своим параметрам. Сария Бикмухаметова, эксперт-компатриот национального финала «Молодые профессионалы»