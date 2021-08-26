В Башкирии жильцы дома объявили войну центру для детей-инвалидов

В Стерлитамаке жильцы дома ополчились на центр для особенных детей, который должен был открыться по соседству. Мамы ребятишек с ограниченными возможностями здоровья своими силами организовали в городе учебно-развивающее заведение для детей-инвалидов. Вот только жильцы дома, где местная администрация выделила помещение для проекта, вышли против такого соседства.
Помещение искали долго, ещё дольше собирали деньги на его ремонт. Здесь ребятишки с особенными потребностями должны были учиться и заниматься с педагогами. А теперь все планы рушатся прямо на глазах. Жильцы многоэтажки оказались против такого соседства. И развязали настоящую войну.
На общем собрании было многолюдно и очень шумно. За накалом страстей наблюдал сотрудник полиции, на случай обострения конфликта. Камнем преткновения стал общий двор. Жильцов пугает, что в их уютном уголке появятся чужие для них люди.
Родители особенных детей решили не вступать на тропу войны с недружелюбными соседями. Для них сейчас важнее борьба за жизнь и здоровье их малышей, говорит Анастасия. Ведь ради этого и был создан их проект. В стороне не осталась и местная администрация. Власти ищут выход из сложившейся ситуации.
Это не коммерческая и не медицинская организация. Проект создан мамами детей с ограниченными возможностями здоровья, которые поставили для себя цель – помочь особенным ребятам приспособиться к жизни в обществе. Вот только теперь у них нет для этого места и нет денег. А сроки уже поджимают.
А на дверях помещения, как и на пути к мечте родителей особенных детей, теперь висит амбарный замок. Сдавать свои позиции жильцы по-прежнему не собираются. Собрали подписи, планируют судиться. Дети с ограниченными возможностями против людей с безграничным равнодушием.