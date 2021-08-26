В Башкирии жильцы дома объявили войну центру для детей-инвалидов

В Стерлитамаке жильцы дома ополчились на центр для особенных детей, который должен был открыться по соседству. Мамы ребятишек с ограниченными возможностями здоровья своими силами организовали в городе учебно-развивающее заведение для детей-инвалидов. Вот только жильцы дома, где местная администрация выделила помещение для проекта, вышли против такого соседства.

Помещение искали долго, ещё дольше собирали деньги на его ремонт. Здесь ребятишки с особенными потребностями должны были учиться и заниматься с педагогами. А теперь все планы рушатся прямо на глазах. Жильцы многоэтажки оказались против такого соседства. И развязали настоящую войну.

Зашли двое мужчин крупных и стали просто нас запугивать. Говорили, что мы здесь работать не будем, что они нам не дадут здесь работать. По разным причинам. И мы сейчас понимаем, что у нас есть все законные основания здесь остаться, но мы понимаем, что работать нам здесь всё равно не дадут. Нам не дадут покоя. Нашим детям нужен максимальный комфорт. Анастасия Самойлова, учредитель регионально-общественной организации родителей детей с инвалидностью «Дети – наше счастье»

На общем собрании было многолюдно и очень шумно. За накалом страстей наблюдал сотрудник полиции, на случай обострения конфликта. Камнем преткновения стал общий двор. Жильцов пугает, что в их уютном уголке появятся чужие для них люди.

– Но тут все будут против, взаимопонимания вы здесь не найдёте. – Здесь канализация совершенно не рассчитана на такую нагрузку. – Ну вы представьте себе: больные дети, нервные родители. Поэтому мы категорически против.

Родители особенных детей решили не вступать на тропу войны с недружелюбными соседями. Для них сейчас важнее борьба за жизнь и здоровье их малышей, говорит Анастасия. Ведь ради этого и был создан их проект. В стороне не осталась и местная администрация. Власти ищут выход из сложившейся ситуации.

Совершенно понятно, что работа и деятельность организации, которая занимается с детьми-инвалидами, в таких условиях невозможна. Когда соседские отношения враждебные, такая деятельность невозможна. Сейчас мы будем рассматривать возможность предоставления им другого помещения из тех, которые находятся в распоряжении муниципалитета. Альберт Шайхутдинов, заместитель главы администрации г. Стерлитамака

Это не коммерческая и не медицинская организация. Проект создан мамами детей с ограниченными возможностями здоровья, которые поставили для себя цель – помочь особенным ребятам приспособиться к жизни в обществе. Вот только теперь у них нет для этого места и нет денег. А сроки уже поджимают.

Ну у нас только одна просьба: помогите нам, пожалуйста, нам нужна помощь, нужны деньги и помещение. Если у вас есть возможность, помогите нам. Мария Трушина, мама ребёнка-инвалида