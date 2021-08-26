В Башкирии на избирательных участках началась установка систем видеонаблюдения

На избирательных участках республики начали устанавливать системы видеонаблюдения. К предстоящим выборам смонтируют более тысячи камер. Правда, в этом году доступ к ним будет ограничен для широкого круга лиц. Кто сможет следить за видеотрансляцией и что еще нового ожидается на выборах?
До выборов осталось 3 недели. О предстоящем голосовании на участках пока мало что напоминает. Ящики для бюллетеней сюда завезут ближе к событию. Сейчас же идет, пожалуй, самая сложная в техническом плане процедура – монтаж системы видеонаблюдения.
В отличие от предыдущих выборов, наблюдать за происходящим в режиме видеотрансляции смогут не все. Доступ к записям с камер будет в ситуационных центрах избирательных комиссий, а также у кандидатов и партий. Конечно, главным новшеством станут противоэпидемические меры безопасности. Никогда прежде выборы не проводились в условиях пандемии. Участки обещают полностью обезопасить для посетителей.
Нынешние выборы будут проводиться сразу три дня – с 17 по 19 сентября. Таким образом организаторы надеются избежать повышенного скопления людей. Жители будут избирать депутатов Госдумы, Госсобрания, а также органов местного самоуправления.
У тех, кто не сможет проголосовать по месту прописки, будет возможность сделать это на любом другом участке. Правда, как и раньше, необходимо написать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Сделать это можно до 13 сентября.