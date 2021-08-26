В Башкирии на избирательных участках началась установка систем видеонаблюдения

На избирательных участках республики начали устанавливать системы видеонаблюдения. К предстоящим выборам смонтируют более тысячи камер. Правда, в этом году доступ к ним будет ограничен для широкого круга лиц. Кто сможет следить за видеотрансляцией и что еще нового ожидается на выборах?

До выборов осталось 3 недели. О предстоящем голосовании на участках пока мало что напоминает. Ящики для бюллетеней сюда завезут ближе к событию. Сейчас же идет, пожалуй, самая сложная в техническом плане процедура – монтаж системы видеонаблюдения.

Ставим антивандальный ящик, протягиваем его к сети. Здесь будет коммутатор, видеорегистратор и бесперебойная батарея, если вдруг отключат электричество. Михаил Чижов, бригадир монтажной бригады

В отличие от предыдущих выборов, наблюдать за происходящим в режиме видеотрансляции смогут не все. Доступ к записям с камер будет в ситуационных центрах избирательных комиссий, а также у кандидатов и партий. Конечно, главным новшеством станут противоэпидемические меры безопасности. Никогда прежде выборы не проводились в условиях пандемии. Участки обещают полностью обезопасить для посетителей.

Избиратели будут оснащаться средствами индивидуальной защиты, масками, ручками. Всем будет измеряться температура. Айрат Сулейманов, председатель территориальной избирательной комиссии Демского района г. Уфы

Нынешние выборы будут проводиться сразу три дня – с 17 по 19 сентября. Таким образом организаторы надеются избежать повышенного скопления людей. Жители будут избирать депутатов Госдумы, Госсобрания, а также органов местного самоуправления.