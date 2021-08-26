В Башкирии семье погорельцев нужна помощь

Уфимская семья Брусининых нуждается в помощи неравнодушных. В пожаре у них сгорел единственный дом. Сами смогли спастись чудом. Клич о помощи они бросили в социальных сетях. У семьи, которая в скором времени станет многодетной, не осталось даже одежды.

Вся семья Евгения Брусинина – супруга, двое маленьких детей, его мама – в момент пожара находилась дома. Первым о задымлении сообщил сосед. Большая часть домочадцев находилась на втором этаже. До приезда пожарных мужчина пытался потушить пламя самостоятельно и получил ожоги. О том, что стало причиной пожара, нет даже предположений.

Проводка была новая, ей 2 года. Опечатано, приходили, проверяли. Пломбы стояли на счетчиках, электрики приходили. Все было хорошо. – Извещателя не было? – Нет. Евгений Брусинин

Сейчас радуются, что смогли спастись сами. Покидали дома быстро, как могли. И это при том, что Екатерина Брусинина на 7-м месяце беременности. Полностью сгорела и хозяйственная часть жилья – там Евгений хранил инвентарь пасечника и урожай меда. Пчеловодство – дополнительный доход для большой семьи. Больше месяца назад помогали тушить пожар соседям, а теперь сами стали погорельцами.

И у них в выходной, в обед, и у нас так же. Много сейчас пожаров тут произошло. Очень тяжело и странно. Екатерина Брусинина

Часть дома застрахована, она в ипотеке. Совсем недавно Брусинины выкупили ее у прежнего жильца. А в другой части сделали ремонт.

Надеемся на страховку, мы не знали, что так получится, без нее что мы сделаем. Екатерина Брусинина

Пострадал даже пес Арчи: он спал в той зоне, где началось возгорание. Ветеринар говорит, что питомец поправится. Но начинать все равно придется с чистого листа – огонь забрал все, что было нажито.

Будем рады любой помощи, не откажемся. И в школу собираться надо, и зима скоро. Сегодня встала и поняла, что холодно, а носков нету. Живешь и думаешь: носки есть у всех, масштаб трагедии потихоньку понимаешь. Екатерина Брусинина