В Башкирии семье погорельцев нужна помощь

Уфимская семья Брусининых нуждается в помощи неравнодушных. В пожаре у них сгорел единственный дом. Сами смогли спастись чудом. Клич о помощи они бросили в социальных сетях. У семьи, которая в скором времени станет многодетной, не осталось даже одежды.
Вся семья Евгения Брусинина – супруга, двое маленьких детей, его мама – в момент пожара находилась дома. Первым о задымлении сообщил сосед. Большая часть домочадцев находилась на втором этаже. До приезда пожарных мужчина пытался потушить пламя самостоятельно и получил ожоги. О том, что стало причиной пожара, нет даже предположений.
Сейчас радуются, что смогли спастись сами. Покидали дома быстро, как могли. И это при том, что Екатерина Брусинина на 7-м месяце беременности. Полностью сгорела и хозяйственная часть жилья – там Евгений хранил инвентарь пасечника и урожай меда. Пчеловодство – дополнительный доход для большой семьи. Больше месяца назад помогали тушить пожар соседям, а теперь сами стали погорельцами.
Часть дома застрахована, она в ипотеке. Совсем недавно Брусинины выкупили ее у прежнего жильца. А в другой части сделали ремонт.
Пострадал даже пес Арчи: он спал в той зоне, где началось возгорание. Ветеринар говорит, что питомец поправится. Но начинать все равно придется с чистого листа – огонь забрал все, что было нажито.
Желающие помочь семье погорельцев в меру возможностей могут сделать это по реквизитам, указанным ниже. Есть также мобильный для связи с Брусиниными. Семья, которая в скором времени станет многодетной, не отчаивается: верят, что на пепелище смогут возвести новый дом.