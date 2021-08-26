В Уфе запустили обратный отсчет до старта чемпионата мира по волейболу

365 дней до чемпионата. Сегодня в Уфе прошла торжественная церемония запуска обратного отсчета до начала международного турнира по волейболу. Он состоится сразу в 10 городах страны. И сегодня, ровно за год до мероприятия, их всех объединил «Матч друзей». От Красноярска через Калининград и до Москвы одновременно на разных площадках прошли волейбольные поединки.

Год до чемпионата мира по волейболу – отсчет запущен. Уфа вновь окажется в центре спортивной жизни планеты.

Для нас важно, что чемпионат мира пройдёт у нас, ещё и потому, что мы обладаем огромным опытом проведения масштабных спортивных мероприятий. В 2018 и 2019 годах мы проводили этапы Волейбольной Лиги наций. Совсем недавно в Уфе завершилось первенство мира по борьбе среди юниоров. Самое главное, что после этих соревнований тысячи мальчишек и девчонок придут в спортивные залы. Я в это искренне верю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

О том, что Уфа примет международный турнир, стало известно три года назад, после того как в столице республики завершился этап Лиги наций. Тогда представители международной федерации по волейболу отметили безупречную организацию мероприятия, в том числе арену, подходящую для матчей мирового класса, и инфраструктуру.

Отсчет запустили одновременно в 10 городах страны. Совсем скоро станет известно, какие именно команды приедут на соревнования в Уфу.

Эти соревнования очень важны, потому что Башкортостан – спортивный регион, он развивается, Радий Фаритович очень поддерживает. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

В это же время в спортивном комплексе «Динамо» стартовал матч между молодежными командами «Беркуты Урала» и «Тархан». Президент волейбольного клуба «Урал» Валерий Багметов поблагодарил главу Башкортостана за поддержку команды и вручил Радию Хабирову клубную футболку с первым номером.

Я благодарю наш волейбольный клуб «Урал», который в прошлом сезоне в тяжелейших условиях здорово выступил и занял седьмое место в чемпионате России. Мы верим в нашу команду и так же активно будем болеть за неё. Благодарю и тренеров, которые делают всё возможное, чтобы волейбол был популярным в нашей республике. Желаю вам побед и удачи! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкирский коллектив в прошлом сезоне показал лучший результат за последние годы. Причем не только по месту в таблице, но и по качеству игры. В этом году коллектив обновился почти на 70 процентов. Был взят курс на омоложение состава. К примеру, «Урал» подписал контракты с двумя чемпионами Молодежной лиги. Прибавьте к этому опытного наставника. Главный тренер команды Игорь Шулепов помог российской сборной в Токио завоевать серебро Олимпийских игр.

Мы очень благодарны за то, что республика традиционно поддерживает спорт и, в частности, волейбол. Поэтому наша команда 25 лет успешно выступает в Суперлиге. Валерий Багметов, президент волейбольного клуба «Урал»