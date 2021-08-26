В Уфе запустили обратный отсчет до старта чемпионата мира по волейболу

365 дней до чемпионата. Сегодня в Уфе прошла торжественная церемония запуска обратного отсчета до начала международного турнира по волейболу. Он состоится сразу в 10 городах страны. И сегодня, ровно за год до мероприятия, их всех объединил «Матч друзей». От Красноярска через Калининград и до Москвы одновременно на разных площадках прошли волейбольные поединки.
Год до чемпионата мира по волейболу – отсчет запущен. Уфа вновь окажется в центре спортивной жизни планеты.
О том, что Уфа примет международный турнир, стало известно три года назад, после того как в столице республики завершился этап Лиги наций. Тогда представители международной федерации по волейболу отметили безупречную организацию мероприятия, в том числе арену, подходящую для матчей мирового класса, и инфраструктуру.
Отсчет запустили одновременно в 10 городах страны. Совсем скоро станет известно, какие именно команды приедут на соревнования в Уфу.
В это же время в спортивном комплексе «Динамо» стартовал матч между молодежными командами «Беркуты Урала» и «Тархан». Президент волейбольного клуба «Урал» Валерий Багметов поблагодарил главу Башкортостана за поддержку команды и вручил Радию Хабирову клубную футболку с первым номером.
Башкирский коллектив в прошлом сезоне показал лучший результат за последние годы. Причем не только по месту в таблице, но и по качеству игры. В этом году коллектив обновился почти на 70 процентов. Был взят курс на омоложение состава. К примеру, «Урал» подписал контракты с двумя чемпионами Молодежной лиги. Прибавьте к этому опытного наставника. Главный тренер команды Игорь Шулепов помог российской сборной в Токио завоевать серебро Олимпийских игр.
И сразу Уфа приняла эстафету «Матча друзей». Игра объединила города от Красноярска до Калининграда. Очки, набранные командой в каждом матче, проходившие за сотни километров друг от друга, суммируются. Международный волейбольный турнир стартует 26 августа 2022 года одновременно в десяти городах страны.