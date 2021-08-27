Спортсменка из Башкирии завоевала бронзу на Паралимпиаде в плавании на 100 метров

Еще одна медаль на счету спортсменов из Башкортостана на паралимпиаде в Токио. Аделина Разетдинова стала бронзовым призером игр в плавании на дистанции 100 метров брассом.

Интересно, что именно Разетдинова долгое время оставалась в списках участников на Игры в качестве кандидата, так как на чемпионате Европы ей не удалось победить. Тогда она также была лишь третьей.