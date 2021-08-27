В Уфе стартовала выставка-форум «Мир семьи и детства»

В ВДНХ-Экспо открылась выставка-форум «Мир семьи и детства», а также ярмарка «Лето красное, осень щедрая». Подробнее о самих событиях и датах посещения – в нашем сюжете.
«Мир семьи и детства» – выставка-форум не только для молодых семей, но и для тех, кто только готовится стать родителями или уже ими стал. В программу форума входит зона консультации на тему образования, здоровья и социальной сферы, тренинги, а также развлекательная программа для детей.
В ходе открытия форума состоялось пленарное заседание «Сохранение репродуктивного здоровья семьи». За три дня работы планируется провести 12 научно-практических конференций и круглых столов для специалистов здравоохранения, образования и социальной защиты.
Также в ВДНХ-Экспо открылась ярмарка «Лето красное, осень щедрая», где можно приобрести различные товары: повседневную одежду, украшения и многое другое.