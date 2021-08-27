135 лет исполнилось со дня рождения известного ученого Тагира Баишева

Специалист в области тюркских языков, Тагир Баишев принял участие в 11 научных экспедициях по изучению диалектов башкирского языка. В одной из своих работ он выделил три диалекта: восточный, южный и северо-западный. Его труды стали базой для дальнейшего изучения говоров почти на всей территории расселения башкир. Более 20 лет Тагир Баишев был научным сотрудником Института истории, языка и литературы.