135 лет исполнилось со дня рождения известного ученого Тагира Баишева

135 лет со Дня рождения башкирского ученого-лингвиста Тагира Баишева. Родственники, общественные деятели, историки возложили цветы к его могиле на Мусульманском кладбище. 

Специалист в области тюркских языков, Тагир Баишев принял участие в 11 научных экспедициях по изучению диалектов башкирского языка. В одной из своих работ он выделил три диалекта: восточный, южный и северо-западный. Его труды стали базой для дальнейшего  изучения говоров почти на всей территории расселения башкир. Более 20 лет Тагир Баишев был научным сотрудником Института истории, языка и литературы.

Да, он стоял за то, чтобы признать разновидности языка диалектами. Он объездил не только всю Башкирию, но и другие регионы.

Светлана Кузнецова, внучка Тагира Баишева
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