Идею ежегодного проведения Нацфинала WorldSkills в Уфе обсудят в Минпросвещения России

Получит ли Национальный финал WorldSkills Russia постоянную прописку в Уфе – обсудят в Министерстве просвещения России, где уровень подготовки нашей республики оценили на «очень высоко».
Первый заместитель министра просвещения страны Александр Бугаев заявил, что такие решения принимаются с учетом всех позиций. Башкирия как место проведения чемпионата молодых профессионалов будет рассматриваться как один из вариантов. Инициатива принадлежит главе республики Радию Хабирову.
Нехватка трудовых ресурсов – один из главных вызовов времени для всего мира, заявил на пленарном совещании Радий Хабиров. Предприятия в республике постепенно оживают и везде нужны рабочие и инженеры. Поэтому необходимо развивать систему среднего профессионального образования с учётом потребностей предприятий. Позиция главы региона: если заякорить финал чемпионата молодых профессионалов в одном субъекте, то можно будет создать капитальные, а не временные сооружения, которые будут работать на повышение престижа рабочих профессий круглый год.