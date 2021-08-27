Идею ежегодного проведения Нацфинала WorldSkills в Уфе обсудят в Минпросвещения России

Нехватка трудовых ресурсов – один из главных вызовов времени для всего мира, заявил на пленарном совещании Радий Хабиров. Предприятия в республике постепенно оживают и везде нужны рабочие и инженеры. Поэтому необходимо развивать систему среднего профессионального образования с учётом потребностей предприятий. Позиция главы региона: если заякорить финал чемпионата молодых профессионалов в одном субъекте, то можно будет создать капитальные, а не временные сооружения, которые будут работать на повышение престижа рабочих профессий круглый год.