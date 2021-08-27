Идею ежегодного проведения Нацфинала WorldSkills в Уфе обсудят в Минпросвещения России

Получит ли Национальный финал WorldSkills Russia постоянную прописку в Уфе – обсудят в Министерстве просвещения России,  где уровень подготовки нашей республики оценили на «очень высоко».

Первый заместитель министра просвещения страны Александр Бугаев заявил, что такие решения принимаются с учетом всех позиций. Башкирия как место проведения чемпионата молодых профессионалов будет рассматриваться как один из вариантов. Инициатива принадлежит главе республики Радию Хабирову. 

Уровень подготовки сейчас очень высокий. Могу уверенно сказать, что серьезно подошли и руководство республики к этому мероприятию. Но такие решения принимаются взвешенно и обдуманно

Александр Бугаев, заместитель министра просвещения РФ

Нехватка трудовых ресурсов – один из главных вызовов времени для всего мира, заявил на пленарном совещании  Радий Хабиров. Предприятия в республике постепенно оживают и везде нужны рабочие и инженеры. Поэтому необходимо развивать систему среднего профессионального образования с учётом потребностей предприятий. Позиция главы региона: если заякорить финал чемпионата молодых профессионалов в одном субъекте, то можно будет создать капитальные, а не временные сооружения, которые будут работать на повышение престижа рабочих профессий круглый год.

Фото №1 - Идею ежегодного проведения Нацфинала WorldSkills в Уфе обсудят в Минпросвещения России

Конечно, другие регионы будут немного ревниво к этому относиться, но Башкортостан сделал весомую заявку. И слова подкрепляются тем, что мы здесь видим. 

Тамирлан Алиев, участник национального финала WorldSkills Russia /Республика Дагестан/

Нагрузка большая, но я думаю, что глава республики оценил масштаб, который ложится на республику как организация, так и финансово.

Ольга Волкова, участник национального финала Worldskills Russia /Санкт-Петербург/
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