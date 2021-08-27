В Башкирии из-за пьяного водителя пострадали пассажиры

Накануне, 26 августа, поздним вечером в городе Туймазы произошла авария. Подробности случившегося сообщила пресс-служба ГИБДД РБ.

Фото №1 - В Башкирии из-за пьяного водителя пострадали пассажиры

Инцидент зафиксирован на улице Салавата Юлаева. 40-летний местный житель за рулём ВАЗ-2106 не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

В ДТП получили травмы два пассажира: 40-летняя женщина и 39-летний мужчина. Им потребовалась госпитализация. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян. Также у него не было водительских прав.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

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