В Башкирии из-за пьяного водителя пострадали пассажиры

Инцидент зафиксирован на улице Салавата Юлаева. 40-летний местный житель за рулём ВАЗ-2106 не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

В ДТП получили травмы два пассажира: 40-летняя женщина и 39-летний мужчина. Им потребовалась госпитализация. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян. Также у него не было водительских прав.