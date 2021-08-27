В Иглинском районе прошел августовский педсовет

В образовательном процессе возникают новые стандарты, которые идут ввиду проектов, соответственно, мы в этих проектах будем участвовать и, конечно, будем внедряться. По воспитательной работе в прошлом учебном году мы рабочие программы ввели и работали над этим. В этом году с 1 сентября 2021 года мы будем работать по новым воспитательным планам.

Хурмат Аетбаев, директор СОШ №4 села Иглино