В Иглинском районе прошел августовский педсовет

В Иглинском районе школьники будут познавать азы овощеводства, цветоводства и пчеловодства. В образовательном учреждении села Нижние Лемезы реализуются программы «Пчеловодство» и «Растениеводство». Занятия будут проходить в формате внеурочной деятельности.
Для учащихся и педагогов Аграрный университет организует экскурсии в ведущие агропромышленные предприятия Башкортостана на опытные поля научных учреждений. Об этом говорили на прошедшей августовской конференции учителей в Иглинском районе. Гостям учительского форума организаторы показали свои новые национальные проекты, среди которых «Российское движение школьников», «Кадеты МЧС», по которому готовят «Юных пожарных-спасателей» и проект «Точка роста». Лучшие педагоги и учреждения получили почетные грамоты и благодарственные письма из рук главы Администрации района.
Основные направления бесед конференции – повышение качества образования и воспитательного процесса, новые подходы к формированию личности учащихся. Цифровизация – также на повестке дня, а еще вопросы профессионального роста педагогов, поддержка талантливых детей и молодёжи. На традиционное совещание перед началом учебного года собрались сегодня и педагоги Илишевского района.