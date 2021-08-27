В Иглинском районе прошел августовский педсовет

В Иглинском районе школьники будут познавать азы овощеводства, цветоводства и пчеловодства. В образовательном учреждении села Нижние Лемезы реализуются программы «Пчеловодство» и «Растениеводство». Занятия будут проходить в формате внеурочной деятельности.

Для учащихся и педагогов Аграрный университет организует экскурсии в ведущие агропромышленные предприятия Башкортостана на опытные поля научных учреждений. Об этом говорили на прошедшей августовской конференции учителей в Иглинском районе. Гостям учительского форума организаторы показали свои новые национальные проекты, среди которых «Российское движение школьников», «Кадеты МЧС», по которому готовят «Юных пожарных-спасателей» и проект «Точка роста». Лучшие педагоги и учреждения получили почетные грамоты и благодарственные письма из рук главы Администрации района.

Фото №1 - В Иглинском районе прошел августовский педсовет

В образовательном процессе возникают новые стандарты, которые идут ввиду проектов, соответственно, мы в этих проектах будем участвовать и, конечно, будем внедряться. По воспитательной работе в прошлом учебном году мы рабочие программы ввели и работали над этим. В этом году с 1 сентября 2021 года мы будем работать по новым воспитательным планам.

Хурмат Аетбаев, директор СОШ №4 села Иглино

Основные направления бесед конференции – повышение качества образования и воспитательного процесса, новые подходы к формированию личности учащихся. Цифровизация – также на повестке дня, а еще вопросы профессионального роста педагогов, поддержка талантливых детей и молодёжи. На традиционное совещание перед началом учебного года собрались сегодня и педагоги Илишевского района.

Основной вопрос, конечно, наша федеральная повестка. Это изменение в законе, которое предложил президент Российской Федерации по изменению закона об образовании, где мы расширяем границы нашего образования. Также хочу поставить вопрос о дистантном образовании, против которого мы голосовали.

Рифат Шайхутдинов, депутат Госдумы Федерального собрания России
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