Уроженка Башкирии стала участницей конкурса «Маленькая мисс Россия»

Сам конкурс проходит в Сочи, и участие в нём принимают 54 девочки. Участниц оценивают не только по внешним данным, но и за другие таланты, успехи в учёбе и особые навыки. Например, Ева — победительница местных олимпиад. Также девочка активно занимается художественной гимнастикой.