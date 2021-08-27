Уроженка Башкирии стала участницей конкурса «Маленькая мисс Россия»

8-летняя Ева Евтеева из Белорецкого района стала участницей российского конкурса «Маленькая мисс Россия-2021».
Сам конкурс проходит в Сочи, и участие в нём принимают 54 девочки. Участниц оценивают не только по внешним данным, но и за другие таланты, успехи в учёбе и особые навыки. Например, Ева — победительница местных олимпиад. Также девочка активно занимается художественной гимнастикой.
В первом этапе Ева предстала перед конкурсным жюри и зрителями в костюме водонапорной башни.
Победительница конкурса «Маленькая мисс Россия-2021» представит страну в международном конкурсе Little miss and mister World 2022.
Фото: соцсети.