В Башкирии долгие поиски 31-летней женщины закончились трагедией

В Башкирии завершены поиски 31-летней Екатерины Николаевой. Об этом сообщают волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан».

Напомним, ещё 29 июля девушка покинула территорию Центральной районной больнице в Бирске. Никого не предупредив, Екатерина ушла в неизвестном направлении. Девушка перестала выходить на связь с родными, тогда её близкие обратились в полицию и к волонтёрам.