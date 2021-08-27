В Уфе детям запретили ходить в туалет

С шокирующей историй обратились к Радию Хабирову родители воспитанников детского сада №91 в Черниковке.

По словам уфимцев, их детям запрещают ходить в туалет «по большому» из-за проблем с канализацией. Проблема началась давно, ещё в 2019 году. Уже несколько лет в детском учреждении вся сантехника находится в плачевном состоянии, в туалете стоит неприятный запах канализации, а воспитатели запрещают малышам пользоваться смывом. Испуганные дети просто перестали ходить в туалет совсем.

Родители обращались в РОНО, где чиновники признали проблему детского сада. Они отметили, что денег на ремонт санузла нет, и закрыли вопрос. Администрация дошкольного учреждения, к слову, показала на сайте главы республики фотографии чистого туалета, с новыми унитазами, аккуратной плиткой. Но родители утвреждают, что эта фотография из совсем другого учреждения, а воспитанники сада №91 продолжают целый день терпеть естественные позывы.

Уфимцы требуют, чтобы в сложной и запутанной ситуации разобрались органы власти.