11 фактов о коронавирусе, которые опровергли специалисты и врачи Башкирии

Пандемия коронавируса перевернула жизнь всех. Кто-то столкнулся с большой трагедией и потерял близких, кто-то до сих пор страдает от постковидного синдрома сам. А есть те, кто продолжает верить в многочисленные «фейки» о коронавирусной инфекции.
Корреспонденты ИА «Башинформ» обратились к ведущим специалистам и врачам, которые развеяли мифы и ответили на злободневные вопросы о коронавирусе.
Миф 1: Если к вакцинированному подойти и включить блютус, можно найти себя.
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Миф 2: Антитела надо каждый месяц измерять — как пропадут, идти делать вакцину.
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Миф 3: Никто не знает, что нам колют. Состав вакцины неизвестен, а прочитать его врачи не дают.
Факт: Вся информация есть в открытом доступе в Государственном реестре лекарственных средств. Там же можно почитать подробные инструкции к ним. Мы собрали в одно место все ссылки, пожалуйста: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» (от Центра имени Чумакова).
Миф 4: Векторные вакцины — это новая технология, о которой нам мало что известно.
Факт:
Миф 5: Никто не знает, как вакцина проявит себя через несколько лет.
Факт:
Миф 6: Я могу заразиться COVID-19 из-за введения вакцины.
Факт:
Миф 7: Может быть, «Спутник V» и безопасен, а вот что вам могут вколоть под его видом — огромный вопрос.
Факт:
Миф 8: Неизвестно, как вакцинация отражается на беременности и зачатии ребенка. А мне еще рожать!
Факт:
Миф 9: А смысл вакцинироваться, если я все равно могу заболеть?
Факт: Прививка не спасет от болезни, но убережет от реанимации. Врачи из «красной зоны» неоднократно рассказывали, что среди поступающих больных мало тех, кто сделал прививку. Привившиеся легче переносят болезни и практически не попадают в реанимацию. Недавно это доказало и независимое исследование, которое провели ученые Европейского университета, Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева и других учреждений. Это первое независимое исследование эффективности вакцины от коронавируса в условиях реальной жизни.
Проанализировав течение болезни у 14 тысяч человек, они пришли к выводу, что:
- шансы тяжело заболеть после полного курса вакцинации снижаются в пять раз;
- первой вакцинации для оптимальной защиты недостаточно;
- чем старше невакцинированный пациент, тем выше вероятность его госпитализации, а среди вакцинированных вероятность минимальна для всех возрастов. То есть вакцинация — эффективный способ защиты пожилых людей.
Миф 10: Чтобы быстрее запахи появились, нужно нюхать водку. Врачи ковидного госпиталя так делают.
Факт:
Миф 11: ВОЗ не признает «Спутник V», это говорит о том, что эта вакцина неэффективна.
Факт:
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