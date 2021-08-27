11 фактов о коронавирусе, которые опровергли специалисты и врачи Башкирии

Я много лет занимаюсь функциональной нейрохирургией - имплантирую в людей нейростимуляторы. Это те самые чипы, которых в последнее время все почему-то боятся. Это очень высокотехнологичные устройства – в голову человека устанавливают специальный электрод, изготовленный из специальных материалов, которые можно имплантировать в человека. Дальше фактически это все соединяется с микрокомпьютером, который вшивается в область ключицы или поясницы, и управляется с помощью специального программатора. Это нужно для диагностики и лечения многих болезней. И это оборудование достаточно дорогое. Действительно, сейчас ведется немало изысканий по созданию датчиков, размеры которых не больше пылинки, существуют датчики, имеющие разрешения для применения в медицине, которые можно имплантировать через иглу, например, для контроля уровня сахара. Но все они требуют наличие внешнего источника энергии и принимающую станцию или антенну, которая будет довольно плотно прилегать к имплантированному устройству. Но все существующие устройства призваны помочь людям, страдающим тем или иным недугом, а не для манипуляций ими.

Артур Биктимиров, врач-нейрохирург, аналитик Центра национальной технологической инициативы по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности