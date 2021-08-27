11 фактов о коронавирусе, которые опровергли специалисты и врачи Башкирии

Пандемия коронавируса перевернула жизнь всех. Кто-то столкнулся с большой трагедией и потерял близких, кто-то до сих пор страдает от постковидного синдрома сам. А есть те, кто продолжает верить в многочисленные «фейки» о коронавирусной инфекции.

Корреспонденты ИА «Башинформ» обратились к ведущим специалистам и врачам, которые развеяли мифы и ответили на злободневные вопросы о коронавирусе.

Фото №1 - 11 фактов о коронавирусе, которые опровергли специалисты и врачи Башкирии

Миф 1: Если к вакцинированному подойти и включить блютус, можно найти себя.

Факт:

Я много лет занимаюсь функциональной нейрохирургией - имплантирую в людей нейростимуляторы. Это те самые чипы, которых в последнее время все почему-то боятся. Это очень высокотехнологичные устройства – в голову человека устанавливают специальный электрод, изготовленный из специальных материалов, которые можно имплантировать в человека. Дальше фактически это все соединяется с микрокомпьютером, который вшивается в область ключицы или поясницы, и управляется с помощью специального программатора. Это нужно для диагностики и лечения многих болезней. И это оборудование достаточно дорогое. Действительно, сейчас ведется немало изысканий по созданию датчиков, размеры которых не больше пылинки, существуют датчики, имеющие разрешения для применения в медицине, которые можно имплантировать через иглу, например, для контроля уровня сахара. Но все они требуют наличие внешнего источника энергии и принимающую станцию или антенну, которая будет довольно плотно прилегать к имплантированному устройству. Но все существующие устройства призваны помочь людям, страдающим тем или иным недугом, а не для манипуляций ими.

Артур Биктимиров, врач-нейрохирург, аналитик Центра национальной технологической инициативы по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности

Миф 2: Антитела надо каждый месяц измерять — как пропадут, идти делать вакцину. 

Факт: 

Антитела вообще можно не замерять. Меряться коронавирусными антителами стало настоящей народной забавой. Но когда вы делаете прививку от гриппа - не измеряете ведь получающиеся антитела? Сейчас позиция большинства ученых, врачей и Всемирной организации здравоохранения такая: использовать тесты на антитела для принятия решения о вакцинации не нужно, так как сам факт наличия антител не означает наличия иммунитета. То есть вакцинироваться от коронавируса можно при любом уровне антител.

Дамир Валишин, главный внештатный инфекционист Минздрава РБ:

Миф 3: Никто не знает, что нам колют. Состав вакцины неизвестен, а прочитать его врачи не дают.

Факт: Вся информация есть в открытом доступе в Государственном реестре лекарственных средств. Там же можно почитать подробные инструкции к ним. Мы собрали в одно место все ссылки, пожалуйста: «Спутник V»«Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»«КовиВак» (от Центра имени Чумакова). 

Миф 4: Векторные вакцины — это новая технология, о которой нам мало что известно.

Факт:

Ученые разрабатывают векторные платформы уже несколько десятилетий. «Векторная вакцина» означает, что она сделана на основе других вирусов. Работает это так: ученые берут хорошо изученный вирус, «кастрируют» его, чтобы тот не мог размножаться, и на освободившееся место вставляют «запчати» вируса, против которого направлена вакцина. В «Спутнике V» для основы используется аденовирус, вызывающий у человека «простуду». Задача вектора – доставить «запчасти» вируса в человеческие клетки, чтобы их там встретила иммунная система, познакомилась с их кодом и начала производить защитные тела. По такой технологии с 1993 года зарегистрировано и используется более 250 препаратов.

Рафаэль Яппаров, главный врач Центра СПИД и ИЗ
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Миф 5: Никто не знает, как вакцина проявит себя через несколько лет.

Факт:

Вы ведь делаете по утрам омлет? Берете молоко, яйца, все взбалтываете, солите и выливаете на горячую сковороду. Это хорошо известные вам продукты, из которых получается с известным вам вкусом блюдо. Как оно подействует на вас через месяц? Никак! К этому времени от омлета в нашем организме ничего не останется. Более сложным, но по сути таким же способом производятся вакцины. Ученые смешивают хорошо изученные вещества, зная, какие произойдут химические реакции и какой будет период распада. Не бывает так, чтобы вы сделали прививку и вещества остались в вас на несколько лет. Нет. Они помогают организму запустить выработку антител и через несколько суток выводятся. Через год в вашем организме уже не будет никаких их следов, а через десять и подавно.

Азат Мухаметзянов, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РБ:

Миф 6: Я могу заразиться COVID-19 из-за введения вакцины.

Факт:

Никто не может заразиться коронавирусом именно из-за введения вакцины, потому что ни в одной из вакцин нет живых частиц вируса. Если человек сделал вакцину, а через какое-то время заболел, это означает, что: он подхватил вирус до того, как сделал прививку; прошло мало времени и организм просто не успел выработать нужное количество антител; штамм Дельта пробил иммунную защиту. Так, к сожалению, бывает.

Александр Гильманов, заведующий кафедрой лабораторной диагностики Института дополнительного профессионального образования, доктор медицинских наук:

Миф 7: Может быть, «Спутник V» и безопасен, а вот что вам могут вколоть под его видом — огромный вопрос.

Факт:

У нас со времен СССР есть традиция вакцинами побеждать все эпидемии, несмотря ни на что. Мы победили оспу, полиомиелит, тиф, чуму и еще с десяток страшных болезней, которые убивали миллионы человек. Наша научная школа - одна из лучших в мире, так что победим и в этот раз.

Гюзель Габитова, завотделом организации иммунопрофилактики населения Центра СПИД

Миф 8: Неизвестно, как вакцинация отражается на беременности и зачатии ребенка. А мне еще рожать!

Факт:

На самом деле уже известно - никак не влияет. «Кто уколется, тот станет бесплодным» - один из самых крепких и въедливых мифов, потому что им удобно пугать людей, но ученые развеяли его. Исследование проводил Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава России. В нем приняли участие по 200 женщин и мужчин. Выяснилось, что вакцинация не оказывает никакого влияния ни на функцию яичников у женщин, в том числе у женщин позднего репродуктивного возраста (старше 37 лет), ни на сперматогенез у мужчин. Это означает, что если вы хотите обезопасить себя от заразы, а потом родить – прививайтесь и рожайте, это безопасно.

Татьяна Саубанова, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава РБ

Миф 9: А смысл вакцинироваться, если я все равно могу заболеть?

Факт: Прививка не спасет от болезни, но убережет от реанимации. Врачи из «красной зоны» неоднократно рассказывали, что среди поступающих больных мало тех, кто сделал прививку. Привившиеся легче переносят болезни и практически не попадают в реанимацию. Недавно это доказало и независимое исследование, которое провели ученые Европейского университета, Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева и других учреждений. Это первое независимое исследование эффективности вакцины от коронавируса в условиях реальной жизни.

Проанализировав течение болезни у 14 тысяч человек, они пришли к выводу, что:

- шансы тяжело заболеть после полного курса вакцинации снижаются в пять раз;

- первой вакцинации для оптимальной защиты недостаточно;

- чем старше невакцинированный пациент, тем выше вероятность его госпитализации, а среди вакцинированных вероятность минимальна для всех возрастов. То есть вакцинация — эффективный способ защиты пожилых людей.

Миф 10: Чтобы быстрее запахи появились, нужно нюхать водку. Врачи ковидного госпиталя так делают.

Факт:

Нет пока такого препарата, который бы быстро и эффективно восстанавливал обоняние после ковида. Это какая-то глупость, ничего общего с реальностью не имеющая. Наши врачи так не делают и вы не слушайте советчиков из интернета.

Азат Мухаметзянов, главный врач инфекционного госпиталя

Миф 11: ВОЗ не признает «Спутник V», это говорит о том, что эта вакцина неэффективна.

Факт:

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к середине сентября. Об этом было заявлено на брифинге помощником генерального директора ВОЗ Марианджелой Симао. В ученом мире ее безопасность и эффективность давно доказаны публикациями в серьезных научных журналах. Кроме того, «Спутник V» одобрен многими развитыми странами, его используют, например, в Венгрии, в Объединенных Арабских Эмиратах, Сан-Марино.

Айгуль Галиева, заместитель главного врача по медицинской части обособленного подразделения «Клинико-диагностический инфекционный центр», кандидат медицинских наук, доцент по кафедре инфекционных болезней

КОМПЕТЕНТНО

Как перестать бояться вакцины и начать жить спокойно? Отвечает психолог Елена Садыкова.

Делать прививку – страшно. И это нормально: бояться того, чего вы раньше не делали, инстинкт самосохранения работает, с вами всё в порядке. Тут важно вступать в диалог со своими паническими мыслями, конфронтировать эти идеи с помощью рациональных доводов (которые, собственно, и побудили вас прививаться). Можно попросить кого-то из близких разыграть это как спектакль: кто-то будет играть роль голоса паники, а второй – рациональную часть. Это поможет вам проговорить то, что вызывает опасение, и дать ответы себе по каждому пункту. Или разговаривать вслух прямо в прививочном кабинете. Я в таких случаях честно предупреждаю медсестру: «Сейчас я буду разговаривать сама с собой – оказывать себе психологическую помощь». Нет задачи создать натужно позитивное мышление. Важно, чтобы мышление было реалистичным. Какова вероятность осложнений после прививки? А после ковида? Какова вероятность, что я нормально перенесу инъекцию и сутки в температуре? Сколько денег я потеряю за это время? А какими будут финансовые потери во время болезни? Поможет разговор с теми, кто уже сделал прививку - это тоже снимает тревогу и дает беспокойному мозгу сигнал: «Смотри, с подобными мне всё в порядке. Значит, и для меня этот процесс может быть безопасным».

 Елена Садыкова, психолог 
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