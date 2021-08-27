Власти Уфы утвердили проект крематория

Мэрия Уфы утвердила проект скандального крематория. Его собираются построить в поселке Новоалександровка в Орджоникидзевском районе.
Соответствующее постановление появилось на сайте администрации столицы. Крематорий появится вдоль улицы Парижской Коммуны. Проект предусматривает снос недвижимости на площади 1,9 тыс. кв.м. В числе зданий, подлежащих сносу, ветхие дома садового товарищества.
Помимо самого крематория будут установлены площадки ожидания для участников траурных процессий, обслуживающие постройки, элементы благоустройства, парковочные места, стоянки общественного транспорта, кладбище и мемориальный комплекс.