В Башкирии на один день введут «сухой» закон

Напомним, что в соответствии с изменениями, внесенным в закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан» установлен запрет на продажу алкоголя в день проведения «Последнего звонка», День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и в дни проведения сабантуев, а также в новогодние каникулы.