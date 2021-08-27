В Башкирии на один день введут «сухой» закон

Власти Башкирии напомнили о том, что на один день в республике будет введён «сухой» закон.

Госсобрание Башкирии запретило продавать алкогольную продукцию 1 сентября в День Знаний. Ограничение будет касаться лишь розничной продажи. Об этом сообщает преседатель Госсобрания Констатин Толкачев. 

Напоминаю жителям Башкортостана о том, что День знаний – праздник безалкогольный. По всей республике будет запрещена продажа алкогольных напитков, включая пиво. Опыт безалкогольных сабантуев и Дня молодежи показал, что население с пониманием относится к введению ограничений. Эта мера помогает обеспечить общественный порядок. Ожидаем также снижение потребления алкоголя в молодежной среде.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 
Фото №1 - В Башкирии на один день введут «сухой» закон

Напомним, что в соответствии с изменениями, внесенным в закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан» установлен запрет на продажу алкоголя в день проведения «Последнего звонка», День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и в дни проведения сабантуев, а также в новогодние каникулы.

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