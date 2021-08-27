В Башкирии осудили виновника аварии, в которой погибли три человека

Напомним, трагедия произошла в январе этого года. Обвиняемый установил на машину летние шины, и, несмотря на плохие погодные условия, взял трёх попутчиков через специальное приложение. Двигаясь по трассе «Уфа-Янаул», водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Гранта». Все трое пассажиров погибли от полученных травм.