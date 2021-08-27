В Башкирии осудили виновника аварии, в которой погибли три человека

В Башкирии ужесточили приговор виновнику смертельной аварии. В ДТП погибли три человека.
Напомним, трагедия произошла в январе этого года. Обвиняемый установил на машину летние шины, и, несмотря на плохие погодные условия, взял трёх попутчиков через специальное приложение. Двигаясь по трассе «Уфа-Янаул», водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Гранта». Все трое пассажиров погибли от полученных травм.
Сначала мужчину приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с запретом 3 года управлять транспортным средством. Однако гособвинитель добился пересмотра дела. Наказание водителю ужесточили: теперь он проведёт в колонии 4 года и 6 месяцев.