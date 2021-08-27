Заслуженный врач Башкирии Венера Фахрисламова отмечает 85-летний юбилей

В этом деле она достигла такого профессионализма, что во второй половине 80-х годов возглавила десант Минздрава СССР в борьбе с высокой младенческой и детской смертностью в Узбекистане. Благодаря ей там прошло масштабное обучение медперсонала, на базе одного из роддом в республике появился центр охраны матери и ребенка.