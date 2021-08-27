«Устали каждую зиму болеть»: в Башкирии сироты жалуются на непригодное жилье

В редакцию телеканала БСТ обратились дети-сироты из села Наумовка Стерлитамакского района. Они утверждают, что предоставленные по закону квартиры непригодны для проживания. Зимой через щели заходит холод, а котлы неисправны. История тянется не первый год.
Такая труба идет от газового котла. Светлана Мухаметьянова говорит, что зимой она покрывается инеем, вдобавок постоянно образуется плесень. Девушка сетует, что стены выполнены из гипсокартона. На них, как и на потолке, образуются непонятные подтеки.
По словам женщины, котел неисправен. И зимой приходится помимо обогревателей включать духовку, и так сохранять тепло в квартире, ведь из щелей из окон тянет холодом. Проблемы с котлами и у соседей. Поэтому жить приходится в другом месте.
В подвале, по словам жителей, трубы зимой постоянно мерзнут и их приходится отогревать. А системы вытяжки и дымоход не работают исправно. Одна труба системы и вовсе отсоединилась. Некоторые жильцы говорят: сейчас остались все без газа и отопления, а когда въезжали и вовсе оказались должниками.
Трехэтажный дом был построен в конце 2016 года. 14 квартир в нем администрация района приобрела для детей-сирот, потратив более 15 млн рублей. Жилье сиротам передали по договору соцнайма. После выявленных недостатков муниципалитет подал в суд на застройщика. Претензию муниципалитет выдвинул до истечения срока гарантийных обязательств.
В компании застройщика отмечают, что все необходимые допуски при вводе здания в эксплуатацию были получены. По их мнению, холод может быть от теплопотерь, ведь не во всех квартирах проживают люди. И, следовательно, они не обогреваются. А при вводе в эксплуатацию все нормы были соблюдены.
Пока же вопрос когда же будут устранены проблемы в доме остается открытым. И не придется ли жильцам снова встречать зиму в холодных квартирах.