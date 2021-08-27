«Устали каждую зиму болеть»: в Башкирии сироты жалуются на непригодное жилье

В редакцию телеканала БСТ обратились дети-сироты из села Наумовка Стерлитамакского района. Они утверждают, что предоставленные по закону квартиры непригодны для проживания. Зимой через щели заходит холод, а котлы неисправны. История тянется не первый год.

Такая труба идет от газового котла. Светлана Мухаметьянова говорит, что зимой она покрывается инеем, вдобавок постоянно образуется плесень. Девушка сетует, что стены выполнены из гипсокартона. На них, как и на потолке, образуются непонятные подтеки.

Зимой в квартире ужасно холодно: из-под подоконников дует, из всех щелей дует. Зимой у меня здесь все покрывается льдом. В квартире проживает маленький ребенок, мы уже устали каждую зиму болеть. Светлана Мухаметьянова, жительница с. Наумовка, сирота

По словам женщины, котел неисправен. И зимой приходится помимо обогревателей включать духовку, и так сохранять тепло в квартире, ведь из щелей из окон тянет холодом. Проблемы с котлами и у соседей. Поэтому жить приходится в другом месте.

В подвале, по словам жителей, трубы зимой постоянно мерзнут и их приходится отогревать. А системы вытяжки и дымоход не работают исправно. Одна труба системы и вовсе отсоединилась. Некоторые жильцы говорят: сейчас остались все без газа и отопления, а когда въезжали и вовсе оказались должниками.

У всех разные. У меня был 39 тысяч долг. С 2016 года дом, но я квартиру получила в 2018 году. То есть два года у меня квартира отапливалась. У нас котлы газовые, так еще электрические, то есть свет крутился за них. Лилия Короткова, жительница с. Наумовка, сирота

Трехэтажный дом был построен в конце 2016 года. 14 квартир в нем администрация района приобрела для детей-сирот, потратив более 15 млн рублей. Жилье сиротам передали по договору соцнайма. После выявленных недостатков муниципалитет подал в суд на застройщика. Претензию муниципалитет выдвинул до истечения срока гарантийных обязательств.

Проведено совместно совещание с прокуратурой района, было проведено совместное обследование с застройщиком. Результатом стало техническое решение, которое было предложено застройщиком. По нему застройщик обязуется устранить все выявленные нарушения до 30 сентября текущего года. Лейсан Фаткуллина, начальник правового обеспечения администрации Стерлитамакского района

В компании застройщика отмечают, что все необходимые допуски при вводе здания в эксплуатацию были получены. По их мнению, холод может быть от теплопотерь, ведь не во всех квартирах проживают люди. И, следовательно, они не обогреваются. А при вводе в эксплуатацию все нормы были соблюдены.

Котловое оборудование требует систематического обслуживания. Дом мы ввели в 2016 году. Все это время дом не обслуживался должным образом. Была одна управляющая компания, которая не уделяла дому должного внимания. Сейчас появилась другая. Александр Корытко, заместитель генерального директора Фонда развития жилищного строительства Республики Башкортостан