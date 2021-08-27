В Уфе наградили призёров конкурса «Лучшие практики наставничества»

В рамках финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» — 2021, который в этом году проводится в Уфе, наградили победителей конкурса «Лучшие практики наставничества».
В конкурсе приняли участие предприятия в рамках национального проекта «Производительность труда». С этого года конкурс планируется сделать ежегодным.
Награды лауреатам в номинации «Наставничество в области повышения производительности труда» вручил первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики региона Айрат Фахретдинов.
«Для компаний, нацеленных на результативность и эффективность, необходимость внедрения системы наставничества новых сотрудников как процедуры адаптации особенно очевидна. Наставничество не дань моде и не инновация, а традиционный метод передачи мастерства от старшего поколения молодежи. Отмеченные наградами результаты говорят о наставничестве как инструменте повышения производительности труда, а значит, достижимости амбициозных целей национального проекта. При активной позиции руководителей предприятий у нас есть все предпосылки для успешного его продвижения, тиражирования, повышения эффективности предприятий, роста экономики Башкортостана и удержания позиции в числе сильнейших регионов России», — сказал Айрат Фахретдинов.
По итогам конкурса диплом I степени с присвоением звания лауреата конкурса получило ООО «Научно-производственное предприятие ОЗНА-ИНЖИНИРИНГ», представившее в сфере наставничества 10 лучших практик руководителя.
«Всё началось с понимания того, что наш мир очень быстро меняется и надо соответствовать этим изменениям. Повышение производительности на предприятии начинается с повышения эффективности работы каждого, в том числе и руководителя. Мы передаем лучшие практики от наставника к наставляемому, от одного руководителя к другому через серию встреч. Человек в формате беседы делится опытом, проводит занятия, формирует у наставляемого навыки, сопровождает его до тех пор, пока не убедится, что тот стал работать в соответствии со стандартом. Получается целая сеть, охватывающая всех руководителей нашего предприятия. Таким образом, мы трансформируем и придаём новое качество нашей корпоративной культуре», — рассказал заместитель директора по персоналу компании «ОЗНА-ИНЖЕНЕРИНГ» Ришат Валитов.
Второе место присуждено АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож», третье — АО «Благовещенский арматурный завод».
«Наше предприятие большое внимание уделяет вопросу повышения производительности труда и активно участвует во всех мероприятиях этой направленности. Перед компанией стоит острая проблема подготовки профессиональных кадров. Дело в том, что учебных заведений, готовящих специалистов для работы в легкой промышленности, очень мало. Мы вынуждены решать проблему самостоятельно. Предприятие принимает людей и обучает их. Мы берём сотрудников без образования в данной области, главное, чтобы у человека было желание. Здесь нам очень сильно помогает наставничество. За новичками закрепляются опытные специалисты. Как правило, это возрастные сотрудники, профессионалы своего дела, которые обладают большим опытом и багажом знаний. Постепенно всё это передаётся новичкам. Мы очень рады, что наша практика получила признание», – прокомментировал директор по развитию АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» Рустем Муллагалиев.
Победители и призеры регионального этапа конкурса отобраны специальной комиссией на основании оценки заявок предприятий по количеству набранных баллов. Отбор лучших практик осуществлялся по результативности, уникальности, возможности тиражирования и масштабирования практик. Победители получили возможность принять участие во всероссийском этапе конкурса наставничества, который состоится в 4 квартале 2021 года.