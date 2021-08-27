В Уфе наградили призёров конкурса «Лучшие практики наставничества»

«Всё началось с понимания того, что наш мир очень быстро меняется и надо соответствовать этим изменениям. Повышение производительности на предприятии начинается с повышения эффективности работы каждого, в том числе и руководителя. Мы передаем лучшие практики от наставника к наставляемому, от одного руководителя к другому через серию встреч. Человек в формате беседы делится опытом, проводит занятия, формирует у наставляемого навыки, сопровождает его до тех пор, пока не убедится, что тот стал работать в соответствии со стандартом. Получается целая сеть, охватывающая всех руководителей нашего предприятия. Таким образом, мы трансформируем и придаём новое качество нашей корпоративной культуре», — рассказал заместитель директора по персоналу компании «ОЗНА-ИНЖЕНЕРИНГ» Ришат Валитов.