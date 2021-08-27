Радий Хабиров побывал на площадке WorldSkills с сыном

В Уфе проходит финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» — 2021. Это масштабное событие, на которое съехались юные таланты со всей России.

Фото №1 - Радий Хабиров побывал на площадке WorldSkills с сыном

Глава Башкирии побывал на площадке нацфинала WorldSkills со своим старшим сыном. Установленные на территории проведения мероприятия интерактивные площадки очень полезны для детей и подростков.

Очень удобные, очень комфортные [площадки]. Сына я сегодня сюда тоже привел, почему? Потому что дети здесь смотрят, мы то пока просто посмотреть, а вот подростков сюда уже нужно вести, потому что просто после посещения они определяют себя в профессии. Эта вещь, которая выполняет профориентационную задачу

Радий Хабиров, глава Башкирии 

WorldSkills Russia – 2021 проходит в Уфе с 25 по 29 августа. Жители и гости республики могут посетить интерактивные площадки Try-a-skill и комплексную площадку профориентации для школьников 5–11-х классов, где детям и взрослым дают возможность попробовать себя в различных профессиях.

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