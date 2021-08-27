Радий Хабиров побывал на площадке WorldSkills с сыном

В Уфе проходит финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» — 2021. Это масштабное событие, на которое съехались юные таланты со всей России.
Глава Башкирии побывал на площадке нацфинала WorldSkills со своим старшим сыном. Установленные на территории проведения мероприятия интерактивные площадки очень полезны для детей и подростков.
WorldSkills Russia – 2021 проходит в Уфе с 25 по 29 августа. Жители и гости республики могут посетить интерактивные площадки Try-a-skill и комплексную площадку профориентации для школьников 5–11-х классов, где детям и взрослым дают возможность попробовать себя в различных профессиях.