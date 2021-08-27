Радий Хабиров побывал на площадке WorldSkills с сыном

Очень удобные, очень комфортные [площадки]. Сына я сегодня сюда тоже привел, почему? Потому что дети здесь смотрят, мы то пока просто посмотреть, а вот подростков сюда уже нужно вести, потому что просто после посещения они определяют себя в профессии. Эта вещь, которая выполняет профориентационную задачу

Радий Хабиров, глава Башкирии