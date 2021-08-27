В Башкирии заблудившийся пенсионер поджёг сено, чтобы его нашли

В селе Сулейманово заблудившийся пенсионер необычным способ позвал на помощь.

Как сообщает Mash Batash, долгое время одинокий пенсионер работал учителем в школе. Однако с возрастом память начала подводить мужчину. В злополучный день пенсионер отправился на прогулку на мопеде, но в какой-то момент понял, что забыл обратную дорогу.

Оказавшись один в поле, пенсионер принял решение необычным способ привлечь к себе внимание. Мужчина облил три стога сена горючим и поджёг. Пламя взмыло вверх, на место пожара приехали экстренные службы и спасли пенсионера.