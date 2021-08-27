В Башкирии провели ритуал вызова дождя

В Башкирии продолжается отчаянная борьба с лесными пожарами. Обеспокоенные жители республики идут на крайние меры. В том числе, и волшебные.

Mash Batash сообщает, что жители Баймакского района, которые все силы отдали на борьбу с пожарами, провели ритуал «Ямгыр телэу». По правилам необходимо, чтобы сначала люди потрапезничали кашей. После этого одна половина взывающих к дождю читала молитвы, а другая – обливалась водой из реки.

Возможно, для современного городского человека такие меры кажутся странными. Но многие жители деревни всё ещё верят в крепкую связь человека с природой. К слову, через некоторое время дождь действительно пошёл.