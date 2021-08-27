«Спасибо всем, кто участвует»: Радий Хабиров посетил стройплощадку Уфимского хосписа

Уфимский хоспис готов более чем наполовину. Сегодня строительную площадку посетил глава республики. Радий Хабиров поблагодарил меценатов, поддержавших строительство столь нужного региону объекта для оказания паллиативной помощи детям и взрослым с неизлечимыми заболеваниями. Хоспис возводится на деньги благотворителей, которые, к слову, нужны еще.

Ответить маме малыш не может. У 6-летнего Богдана – ДЦП и ещё огромный список сопутствующих диагнозов. Но от каждого «люблю» на лице мальчика улыбка, которая говорит больше, чем слова. Они так и живут: что происходит с сыном, Лилия чувствует почти телепатически. Ребёнка с такими повышенными потребностями не берут в детский сад, сложно найти даже просто сиделку на дом. Какая бы любящая ни была мама, она тоже нуждается в передышке.

Мамы с паллиативными детьми лишены такой поддержки, потому что даже няню для ребенка найти непросто. Надеемся, что со строительством хосписа наша жизнь качественно улучшится – и детей, и родителей. Лилия Юмагулова

Круглые сутки все 365 дней в году Еникеевы тоже вынуждены быть вместе. Осложнения после пневмонии сначала сковали Гульнаре ноги, а потом отказали и обе руки. Поэтому Ринату приходится кормить супругу с ложечки в буквальном смысле. И так уже почти 20 лет. Глядя на эти чёрно-белые фотографии, каждый из них скажет, что на снимках вовсе не они. Там, в прошлом, счастливые беззаботные люди, которые даже не представляют, через что им вместе придется пройти.

Стараюсь, чтобы она себя чувствовала максимально полноценной. Болеть некогда – у меня нет времени на такую роскошь. Ринат Еникеев

Полгода назад в их жизни появилась Яна – волонтер Уфимского хосписа. Он еще пока только строится, а помощь уже пришла сама к ним домой. Теперь Ринат может отлучиться в магазин без опаски, что с его Гулечкой что-то случится. Напротив, сейчас она как никогда полна жизни.

Сколько ни заплати денег, не каждый сможет найти общий язык с тяжелобольным человеком, особенно если он маломобилен или плохо разговаривает и его сложно понять. Некоторые ни за какие деньги не пойдут на это. Яна Мазитова, волонтер Уфимского хосписа

Площадь будущего хосписа – почти 2,5 гектара. Сейчас подняты стены трёх корпусов. Радию Хабирову рассказали, что одновременно здесь смогут находиться 60 человек, которым необходима помощь, – 20 детей и 40 взрослых. На первый взгляд не так много. Но сделано это для того, чтобы к каждому был индивидуальный подход. В хосписе помогут онкобольным и людям с другими тяжёлыми заболеваниями.

Огромное спасибо организациям и людям, которые здесь работают. Здание практически на 60% готово. И мы готовы в течение полугода его достроить. Раиф Абдрахимов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Строительство хосписа ведут на пожертвования бизнесменов и частных лиц. Многие компании поддержали проект своими услугами и продукцией. Радий Хабиров поблагодарил меценатов за вклад в одно общее большое дело. «Еще есть определённый финансовый разрыв, но мы постараемся решить этот вопрос», – подчеркнул Радий Хабиров.

Когда мы начинали этот проект, то предполагали, что хоспис будет в два-три раза меньше. Но в процессе проектирования поняли, что он должен быть большим. Сюда будут приезжать за помощью тяжелобольные жители со всего Башкортостана, поэтому мы решили возводить сразу большой, качественный объект республиканского уровня. Строим его всем миром. К сожалению, жизнь такова, что люди болеют. И самые тяжёлые случаи, – когда болеют наши дети, порой неизлечимо. Для поддержки маленьких пациентов и их родителей, всех тяжелобольных мы создаём максимально комфортные условия. Именно поэтому здесь такая архитектура, высококачественные материалы, хорошее благоустройство. За это хочу сказать огромное спасибо всем, кто участвует в строительстве первого республиканского хосписа. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поручил Минздраву региона начинать прорабатывать вопрос отбора и подготовки персонала с акцентом на оказание паллиативной помощи. Для взрослых здесь двух-, трёх- и четырёхместные палаты. Для детей – одноместные комнаты, вместе с ними смогут жить и родители. Так ребёнок точно не почувствует себя в одиночестве. Задумка такая, что палаты вовсе и не должны быть похожи на палаты, внутри – непривычные для медучреждения торшеры, диваны, игрушки и шторы на окнах – как дома. Фасад здания тоже будет отличаться от обычных медучреждений. Их выполнят в светлых тонах, а прилегающую территорию благоустроят. И она будет больше похожа парк.