Гибель посевов и обмеление рек: как аномальная жара повлияла на Башкирию

Недополученная прибыль из-за засухи в республике оценивается в более чем 30 млрд рублей. Такие данные приводят специалисты республиканского Минсельхоза. В 41 муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации, готовятся документы и для остальных. Посевы погибли на площади 600 тысяч гектаров.

Перед новым сезоном аграрии закупили техники на 10 млрд рублей, а также больше удобрений. Однако из-за климатических условий урожай в этом году составит не более 2 млн тонн зерна, что вдвое меньше обычного.

Министерство сельского хозяйства, конечно, настраивает наших аграриев на такую работу в засушливых условиях. Уже принимается российская программа мелиорации. С 1 января 2022 года она начнет работать. Предполагается субсидирование до половины затрат на создание и приобретение мелиоративных систем.

Алмаз Галимов, заместитель начальника отдела по работе с инвесторами и внешним связям Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
Фото №1 - Гибель посевов и обмеление рек: как аномальная жара повлияла на Башкирию

Уровень Белой опустился на 165 сантиметров от нормы. Показатели побили рекорд исторического минимума 2012 года. Тогда отметка опустилась на 156 сантиметров. В Минэкологии Башкирии рассказали об обмелении рек республики. Засуха сильно ударила по экологии региона. Из-за обмеления водоёмов также уменьшился приток воды Павловского и Нижнекамского водохранилищ – он поступает на 34-45% ниже допустимых пределов.

Это все из-за жары. Приток водохранилищ будет продолжать снижаться, естественно, и уровень рек тоже снижается. Может продлиться и до сентября.

Виталий Тюр, заместитель руководителя, начальник отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского БВУ Росводресурсов
Фото №2 - Гибель посевов и обмеление рек: как аномальная жара повлияла на Башкирию
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