Гибель посевов и обмеление рек: как аномальная жара повлияла на Башкирию

Недополученная прибыль из-за засухи в республике оценивается в более чем 30 млрд рублей. Такие данные приводят специалисты республиканского Минсельхоза. В 41 муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации, готовятся документы и для остальных. Посевы погибли на площади 600 тысяч гектаров.
Перед новым сезоном аграрии закупили техники на 10 млрд рублей, а также больше удобрений. Однако из-за климатических условий урожай в этом году составит не более 2 млн тонн зерна, что вдвое меньше обычного.
Уровень Белой опустился на 165 сантиметров от нормы. Показатели побили рекорд исторического минимума 2012 года. Тогда отметка опустилась на 156 сантиметров. В Минэкологии Башкирии рассказали об обмелении рек республики. Засуха сильно ударила по экологии региона. Из-за обмеления водоёмов также уменьшился приток воды Павловского и Нижнекамского водохранилищ – он поступает на 34-45% ниже допустимых пределов.