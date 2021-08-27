Гибель посевов и обмеление рек: как аномальная жара повлияла на Башкирию

Министерство сельского хозяйства, конечно, настраивает наших аграриев на такую работу в засушливых условиях. Уже принимается российская программа мелиорации. С 1 января 2022 года она начнет работать. Предполагается субсидирование до половины затрат на создание и приобретение мелиоративных систем.

Алмаз Галимов, заместитель начальника отдела по работе с инвесторами и внешним связям Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан