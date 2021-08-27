Радий Хабиров провел выездной «Промышленный час»

Выездное заседание в формате «Промышленный час» провел глава Башкортостана. Совещание состоялось на площадке компании «Уралтехсистемы», которая специализируется на производстве блочно-модульного оборудования и быстровозводимых зданий.

На предприятии трудятся 90 человек. Руководитель республики осмотрел производственные цеха и ознакомился с ассортиментом выпускаемой продукции. На совещании руководство компании «Уралтехсистемы» сообщило о планах наращивать производительность и ввести в эксплуатацию новый цех. Для этого будут участвовать в программах субсидирования Фонда развития промышленности республики.

Здесь все будет, у нас фонд развития промышленности наш, республиканский, на минуточку, никогда ниже третьего места не опускался. Я думаю, что этот год мы закончим, и он будет либо вторым, либо первым. Это показатель, там очень квалифицированная команда работает.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров провел выездной «Промышленный час»

Прошлый год у нас был тяжелый, обороты остались на уровне позапрошлого года. На этот год, наверное, кратно будем увеличиваться. Пользуемся мерами поддержки и работаем с ФРП. 

Рамиль Хаматханов, директор ООО «Уралтехсистемы»

Также на заседании «Промчас» рассмотрели импортозамещающий проект ООО «Технодизель», которое также занимается нефтегазовым сервисом и планирует начать изготовление широкой линейки промышленных рукавов высокого давления. Генеральный директор предприятия «Уралфармация» Рустем Ахмадуллин представил планы строительства в селе Кудеевка Иглинского района цеха по производству медицинского кислорода. Также рассмотрена деятельность фирмы «Абсолют ДЕК», которая производит композитные доски – они не боятся влажности и применяются в качестве уличных покрытий, а также для обустройства бань, саун, пирсов и причалов.

В ходе рабочей поездки по Уфимскому району Радий Хабиров посетил предприятие «Авиатех». Оно занимается разработкой, проектированием, интеграцией автоматизированных технологических систем для различных отраслей промышленности. Глава Башкортостана поручил проработать меры поддержки предприятия.

На данный момент мы видим очень активную работу, и мы пытаемся в нее тоже включиться, потому что для нас это тоже новая работа по технопаркам, мы изучали тематику кластеров. Нам оказывают поддержку, и мы стараемся ее использовать.

Светлана Никольская, генеральный директор предприятия «Авиатех»
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