Радий Хабиров провел выездной «Промышленный час»

Здесь все будет, у нас фонд развития промышленности наш, республиканский, на минуточку, никогда ниже третьего места не опускался. Я думаю, что этот год мы закончим, и он будет либо вторым, либо первым. Это показатель, там очень квалифицированная команда работает.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан