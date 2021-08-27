Радий Хабиров провел выездной «Промышленный час»

Выездное заседание в формате «Промышленный час» провел глава Башкортостана. Совещание состоялось на площадке компании «Уралтехсистемы», которая специализируется на производстве блочно-модульного оборудования и быстровозводимых зданий.
На предприятии трудятся 90 человек. Руководитель республики осмотрел производственные цеха и ознакомился с ассортиментом выпускаемой продукции. На совещании руководство компании «Уралтехсистемы» сообщило о планах наращивать производительность и ввести в эксплуатацию новый цех. Для этого будут участвовать в программах субсидирования Фонда развития промышленности республики.
Также на заседании «Промчас» рассмотрели импортозамещающий проект ООО «Технодизель», которое также занимается нефтегазовым сервисом и планирует начать изготовление широкой линейки промышленных рукавов высокого давления. Генеральный директор предприятия «Уралфармация» Рустем Ахмадуллин представил планы строительства в селе Кудеевка Иглинского района цеха по производству медицинского кислорода. Также рассмотрена деятельность фирмы «Абсолют ДЕК», которая производит композитные доски – они не боятся влажности и применяются в качестве уличных покрытий, а также для обустройства бань, саун, пирсов и причалов.
В ходе рабочей поездки по Уфимскому району Радий Хабиров посетил предприятие «Авиатех». Оно занимается разработкой, проектированием, интеграцией автоматизированных технологических систем для различных отраслей промышленности. Глава Башкортостана поручил проработать меры поддержки предприятия.