В Уфе показали, как соревнуются участники финала чемпионата WorldSkills

Обнаружить запрещенные предметы, чтобы не допустить на территорию терминала потенциально опасного пассажира. Участники чемпионата WorldSkills Russia сегодня состязались в компетенции «Сервис на воздушном транспорте». В уфимском аэропорту молодым профессионалам предстояло выполнить входной досмотр пассажиров и регистрацию на рейс. Продолжились сегодня состязания и на основной площадке чемпионата, на улице Рубежной.
Рамка металлоискателя проверена, рабочее место готово. Конкурсанты приступают к заданию. Предстоит выполнить входной досмотр 25 пассажиров и зарегистрировать их на рейс. На все дается 40 минут.
Все проходит в игровой форме. В роли пассажиров – волонтеры, студенты Уфимского автотранспортного колледжа.
Таким образом участников команд проверяют, как они будут реагировать в той или иной сложной ситуации, как они будут из нее выходить.
Сумки у студентов, изображающих пассажиров, не пустые. В них одежда, бытовые предметы и все то, что мы с вами обычно берем в путешествие. Но кроме этого, багаж некоторых ребят содержит запрещённые к провозу предметы. Задача – обнаружить их.
Провоз пиротехники на борту воздушного судна запрещен. А значит, с заданием Радмир Галиакберов, представляющий команду из Башкортостана, справился. Несмотря на то, что Радмир – действующий сотрудник уфимского аэропорта, было нелегко, говорит инспектор по досмотру.
Всего семь команд борются в компетенции «Сервис на воздушном транспорте». Башкортостан на правах хозяина представлен двумя коллективами и оба составлены из сотрудников уфимского аэропорта не старше 25 лет.
А это одна из площадок на улице Рубежной. Здесь состязаются будущие ландшафтные дизайнеры. Задание – выполнить фрагмент малого сада с элементами мощения, фонтаном и озеленением. При этом эксперты оценивают участников достаточно строго.
В финале 9-го чемпионата WorldSkills Russia 105 компетенций, разделенных на семь блоков. В общей сложности по разным направлениям состязаются более 1700 молодых профессионалов из разных регионов страны. Завтра очередной соревновательный день, где эксперты вновь будут оценивать мастерство участников.