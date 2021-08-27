В Уфе показали, как соревнуются участники финала чемпионата WorldSkills

Обнаружить запрещенные предметы, чтобы не допустить на территорию терминала потенциально опасного пассажира. Участники чемпионата WorldSkills Russia сегодня состязались в компетенции «Сервис на воздушном транспорте». В уфимском аэропорту молодым профессионалам предстояло выполнить входной досмотр пассажиров и регистрацию на рейс. Продолжились сегодня состязания и на основной площадке чемпионата, на улице Рубежной.

Рамка металлоискателя проверена, рабочее место готово. Конкурсанты приступают к заданию. Предстоит выполнить входной досмотр 25 пассажиров и зарегистрировать их на рейс. На все дается 40 минут.

Три инспектора по досмотру осуществляют входной контроль аэровокзала.

Эльвира Файзуллина, начальник отдела авиационной безопасности аэропорта «Уфа», эксперт-компатриот

Все проходит в игровой форме. В роли пассажиров – волонтеры, студенты Уфимского автотранспортного колледжа.

Фото №1 - В Уфе показали, как соревнуются участники финала чемпионата WorldSkills

Каждое утро раздаем им задание и говорим: «Сегодня ты мама с ребенком, сегодня ты папа с животным, с кошкой, например». Или мы даем роль, например, скандального пассажира, который должен задать какие-то вопросы специально.

Ольга Сёмина, заместитель главного судьи компетенции «Сервис на воздушном транспорте»

Таким образом участников команд проверяют, как они будут реагировать в той или иной сложной ситуации, как они будут из нее выходить.

Пенальти

Сумки у студентов, изображающих пассажиров, не пустые. В них одежда, бытовые предметы и все то, что мы с вами обычно берем в путешествие. Но кроме этого, багаж некоторых ребят содержит запрещённые к провозу предметы. Задача – обнаружить их.

Провоз пиротехники на борту воздушного судна запрещен. А значит, с заданием Радмир Галиакберов, представляющий команду из Башкортостана, справился. Несмотря на то, что Радмир – действующий сотрудник уфимского аэропорта, было нелегко, говорит инспектор по досмотру.

Все-таки волнение присутствует, так как не хочется подводить своих коллег, своего начальника в первую очередь. Они надеются на нас и ждут хороших результатов.

Радмир Галиакберов, участник чемпионата

Видишь знакомых сотрудников на территории, это как-то успокаивает. Но все-таки волнение всегда присутствует.

Алина Хисматуллина, участница чемпионата

Всего семь команд борются в компетенции «Сервис на воздушном транспорте». Башкортостан на правах хозяина представлен двумя коллективами и оба составлены из сотрудников уфимского аэропорта не старше 25 лет.

Фото №2 - В Уфе показали, как соревнуются участники финала чемпионата WorldSkills

А это одна из площадок на улице Рубежной. Здесь состязаются будущие ландшафтные дизайнеры. Задание – выполнить фрагмент малого сада с элементами мощения, фонтаном и озеленением. При этом эксперты оценивают участников достаточно строго.

Даже если на один сантиметр или миллиметр от задания отошли, значит, это уже минус. И все материалы, что мы им сдали, должны быть сохранены, и растения тоже. Если в друг что-то завяло и вид будет неправильный, то, значит, они будут виноваты, и это будет им большой минус, то есть там критериев очень много.

Фарида Садыкова, эксперт-компатриот компетенции «Ландшафтный дизайн»

В финале 9-го чемпионата WorldSkills Russia 105 компетенций, разделенных на семь блоков. В общей сложности по разным направлениям состязаются более 1700 молодых профессионалов из разных регионов страны. Завтра очередной соревновательный день, где эксперты вновь будут оценивать мастерство участников.

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии