В Уфе показали, как соревнуются участники финала чемпионата WorldSkills

Обнаружить запрещенные предметы, чтобы не допустить на территорию терминала потенциально опасного пассажира. Участники чемпионата WorldSkills Russia сегодня состязались в компетенции «Сервис на воздушном транспорте». В уфимском аэропорту молодым профессионалам предстояло выполнить входной досмотр пассажиров и регистрацию на рейс. Продолжились сегодня состязания и на основной площадке чемпионата, на улице Рубежной.

Рамка металлоискателя проверена, рабочее место готово. Конкурсанты приступают к заданию. Предстоит выполнить входной досмотр 25 пассажиров и зарегистрировать их на рейс. На все дается 40 минут.

Три инспектора по досмотру осуществляют входной контроль аэровокзала. Эльвира Файзуллина, начальник отдела авиационной безопасности аэропорта «Уфа», эксперт-компатриот

Все проходит в игровой форме. В роли пассажиров – волонтеры, студенты Уфимского автотранспортного колледжа.

Каждое утро раздаем им задание и говорим: «Сегодня ты мама с ребенком, сегодня ты папа с животным, с кошкой, например». Или мы даем роль, например, скандального пассажира, который должен задать какие-то вопросы специально. Ольга Сёмина, заместитель главного судьи компетенции «Сервис на воздушном транспорте»

Таким образом участников команд проверяют, как они будут реагировать в той или иной сложной ситуации, как они будут из нее выходить.

Сумки у студентов, изображающих пассажиров, не пустые. В них одежда, бытовые предметы и все то, что мы с вами обычно берем в путешествие. Но кроме этого, багаж некоторых ребят содержит запрещённые к провозу предметы. Задача – обнаружить их.

Провоз пиротехники на борту воздушного судна запрещен. А значит, с заданием Радмир Галиакберов, представляющий команду из Башкортостана, справился. Несмотря на то, что Радмир – действующий сотрудник уфимского аэропорта, было нелегко, говорит инспектор по досмотру.

Все-таки волнение присутствует, так как не хочется подводить своих коллег, своего начальника в первую очередь. Они надеются на нас и ждут хороших результатов. Радмир Галиакберов, участник чемпионата

Видишь знакомых сотрудников на территории, это как-то успокаивает. Но все-таки волнение всегда присутствует. Алина Хисматуллина, участница чемпионата

Всего семь команд борются в компетенции «Сервис на воздушном транспорте». Башкортостан на правах хозяина представлен двумя коллективами и оба составлены из сотрудников уфимского аэропорта не старше 25 лет.

А это одна из площадок на улице Рубежной. Здесь состязаются будущие ландшафтные дизайнеры. Задание – выполнить фрагмент малого сада с элементами мощения, фонтаном и озеленением. При этом эксперты оценивают участников достаточно строго.

Даже если на один сантиметр или миллиметр от задания отошли, значит, это уже минус. И все материалы, что мы им сдали, должны быть сохранены, и растения тоже. Если в друг что-то завяло и вид будет неправильный, то, значит, они будут виноваты, и это будет им большой минус, то есть там критериев очень много. Фарида Садыкова, эксперт-компатриот компетенции «Ландшафтный дизайн»