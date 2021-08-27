В Уфе прошел «Молодежный бранч» с представителями руководства республики

В неформальной обстановке без галстуков. В Уфимском «Арт-квадрате» прошел «Молодежный бранч» с представителями руководства республики. Основной темой встречи стали социальные лифты.
Участники беседы обсудили возможности и формы поддержки молодёжи в Башкортостане, участие в общественной деятельности, проекты федеральной платформы «Россия – страна возможностей», региональные площадки поддержки талантливой молодёжи и актуальные кадровые конкурсы региона. Подобные бранчи проходят каждую неделю, по пятницам. На предшествующих встречах молодёжь республики пообщалась с успешными предпринимателями, деятелями искусства и волонтерского сообщества.