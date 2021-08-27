В Уфе прошел «Молодежный бранч» с представителями руководства республики

Я рад, что очень неравнодушные люди сегодня в этой беседе приняли участие, потому что социальный лифт у многих воспринимается, как будто кто-то должен взять тебя и передвинуть. Нет, социальный лифт – то, что сам делаешь, тот путь, который сам проходишь, чтобы поменять что-то вокруг себя.

Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан