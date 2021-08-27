В Уфе прошел «Молодежный бранч» с представителями руководства республики

В неформальной обстановке без галстуков. В Уфимском «Арт-квадрате» прошел «Молодежный бранч» с представителями руководства республики. Основной темой встречи стали социальные лифты.

Участники беседы обсудили возможности и формы поддержки молодёжи в Башкортостане, участие в общественной деятельности, проекты федеральной платформы «Россия – страна возможностей», региональные площадки поддержки талантливой молодёжи и актуальные кадровые конкурсы региона. Подобные бранчи проходят каждую неделю, по пятницам. На предшествующих встречах молодёжь республики пообщалась с успешными предпринимателями, деятелями искусства и волонтерского сообщества.

Я рад, что очень неравнодушные люди сегодня в этой беседе приняли участие, потому что социальный лифт у многих воспринимается, как будто кто-то должен взять тебя и передвинуть. Нет, социальный лифт – то, что сам делаешь, тот путь, который сам проходишь, чтобы поменять что-то вокруг себя.

Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе прошел «Молодежный бранч» с представителями руководства республики

Это встреча носит действительно продуктивный характер, потому что было много нужной информации о площадках, о кадровых конкурсах, в числе которых «Лидеры Башкортостана», «Россия – страна возможностей» и огромное количество проектов, которые реализуются на их основе.

Мансур Бикметов, представитель Лиги молодежной политики Республики Башкортостан
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